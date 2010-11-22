جزئیات ساماندهی 2 دانشگاه تهران/ نحوه کاهش دانشجوی لیسانس در تهران

علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه کارگروه انتقال از تهران افزود: با توجه به اینکه پیش از این دانشگاه علامه طباطبایی و خواجه نصیر به دلیل پراکندگی، بحث طرح و توسعه، ساماندهی و تجمیع را مطرح کرده بودند و برای این منظور نیز برنامه ریزی انجام شده بود، کارگروه انتقال تصمیم گرفت طرح توسعه و بحث ساماندهی این دانشگاهها در خارج از تهران صورت گیرد.

وی گفت: ساماندهی، تجمیع یا طرح توسعه این دانشگاهها از شهر تهران به شهر دیگری منتقل نمی شود تنها در اطراف تهران انجام می شود.

معاون اداری و مالی وزارت علوم گفت: مکان یابی دانشگاه خواجه نصیر برای انجام ساماندهی و تجمیع در حال بررسی است و دانشگاه علامه نیز پیش از این برای ساماندهی در چیتگر برنامه ریزی هایی را انجام داده بود.

وی اضافه کرد: این مصوبه برای دانشگاههای علامه و خواجه نصیر تقریبا هم می تواند بحث انتقال باشد و هم نباشد به این معنا که دانشگاه علامه که پیش از این به دنبال مکان جدید برای ساماندهی می گشت در حال حاضر برای این کار دیگر نمی تواند در داخل شهر تهران به دنبال مکانی باشد بلکه باید برای مکانی در اطراف تهران برنامه ریزی کند.

اسامی سازمان هایی که باید از تهران منتقل شوند

متکان با اشاره به یکی دیگر از مصوبات کارگروه انتقال از تهران که برای وزارت علوم در نظر گرفته شده است، گفت: بر اساس این مصوبه سازمان سنجش به استان البرز و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی احتمالا به ساوه منتقل می شوند و موسسه پژوهش و برنامه ریزی نیز در حال مکان یابی برای انتقال از تهران خواهد بود.

کاهش پذیرش ظرفیت دانشجوی کارشناسی در تهران آغاز شده است

وی درباره کاهش 40 درصدی ظرفیت کارشناسی دانشجو در دانشگاههای تهران گفت: این کاهش پیش از مصوبه کارگروه انتقال در برنامه های وزیر علوم نیز بود.

معاون اداری و مالی وزارت علوم اظهار داشت: به دلیل تقاضای بیش از حد دوره های تحصیلات تکمیلی و افزایش ظرفیت در این دوره ها و همچنین با توجه به فضای خالی دانشگاههای شهرستان، دانشگاههای تهران که دارای امکانات و تجهیزات بیشتری هستند از این پس مسئولیت بیشتری را برای پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی خواهند داشت و در عوض در کنکور هر سال پذیرش دانشجوی کارشناسی در دانشگاههای تهران کاهش می یابد.

وی افزود: کاهش پذیرش دانشجوی کارشناسی در دانشگاههای تهران از کنکور امسال آغاز شده و تا مرز 40 درصد خواهد رسید.