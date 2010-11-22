وحشت اسرائیل از آمادگی دفاعی- نظامی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی امروز در مطلبی به سخنان روزگذشته "ژنرال عاموس یادلین" رئیس دستگاه جاسوسی نظامی رژیم صهیونیستی که مسئولیتش نیز درحال پایان یافتن است، می نویسد: به نظر می رسد موضوع هسته ای ایران طی هفته های آتی بار دیگر مورد توجه واهتمام گسترده محافل اسرائیلی به ویژه بعد ازسخنان "عاموس یادلین" قرار بگیرد.

این مقام صهیونیست در سخنان خصمانه خود جمهوری اسلامی ایران را همچنان خطری بزرگ برای اسرائیل عنوان کرد.

روزنامه القدس العربی درادامه با اشاره به اینکه تولید زیردریایی ها و موشک های دوربرد و پرتاب موفقیت آمیز موشک ضد هواپیماهای " اس200 " در ایران خود به نوعی اسرائیل را به شدت نگران می کند، تاکید می کند: ایران همچنین در هفته گذشته از آغاز آزمایش موشک هایی از نوع " اس 300 " خبر داد که دولت روسیه تحت فشارهای آمریکا و اسرائیل از تحویل این موشک ها به ایران خودداری کرده بود.

به نوشته این روزنامه همه این اظهارات مقامات اسرائیلی بیانگر نگرانی و اضطراب و هراس آنان از آمادگی نظامی- دفاعی روبه افزایش نظامی جمهوری اسلامی ایران است.

این روزنامه عرب زبان درادامه با اشاره به تهدیدات این ژنرال اسرائیلی که طی یک ماه برای دومین بار وقوع جنگی جدید را در منطقه خاورمیانه آن هم از سوی اسرائیل بعید ندانست، نوشت: ممکن است اسرائیل بتواند با کمک سلاح های پیشرفته ای که آمریکا در اختیارش قرار داده است در یک زمان در بیش از یک جبهه جنگ را آغاز نماید اما برای پیروزی در این جنگ ها اصلا تضمینی نیست.

پیروزی اسرائیلی ها در سال 1967 وضعیتی کاملا استثنایی داشت که دیگر امکان تکرار آن وجود ندارد و هچنین باید این نکته را درنظر داشت که همه جنگ هایی که بعد از آن سال به وقوع پیوست عکس این حالت را ثابت نمود به ویژه جنگ 33 روزه لبنان.

القدس العربی ادامه می دهد: جنگ های جدید بازی راحتی نیست چراکه آمریکا در عراق و افغانستان شانس خود را امتحان کرده است و خود را در دامی خونین و پرهزینه یافته و این هم وضعیت ناتو است که سران آن در نشست اخیرشان در لیسبون بر سر "استراتژی فرار" از افغانستان که بیانگر اعتراف به شکست در آن است رضایت دادند.

این روزنامه عرب زبان درپایان خاطر نشان می سازد: اسرائیل قوی تر از ناتو نیست تا شانسش را در جنگی جدید در بوته آزمایش قرار دهد.