نخستین پرواز زائران مازندرانی وارد فرودگاه ساری شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروازهای برگشت حجاج درفرودگاه ساری از دوشنبه یکم آذر ماه ساعت 11:20شروع و روز جمعه ساعت 16:50 به اتمام می رسد.

بیش از 4600 زائر مازندرانی با 18 پرواز در این مدت به فرودگاه ساری منتقل خواهند شد.

مدیرکل فرودگاههای استان مازندران در حاشیه ورود زائران مازندرانی خانه خدا در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امسال ورود مستقبلین در داخل ترمینال حجاج ممنوع است و مکان مناسبی همراه با امکانات مناسب رفاهی برای آنها در نظر گرفته شده افزود این تصمیم صرفا به جهت تسریع و تسهیل در امر چک گذرنامه و رعایت حقوق هم استانی ها اتخاذ شده است.

موسی مشاء زمینی افزود: مکان بسیارمناسبی در اختیار شرکت سعودی قرار می دهیم تا باقی بار حجاج که با پرواز جداگانه ای به فرودگاه ساری منتقل می شود در آن مکان قرارگیرد.

وی با اشاره به تعدد پروازهای برگشت حج و تداخل زمان پروازهای حج با پروازهای داخلی فرودگاه ساری از پلیس راه شهرستان ساری خواست در راستای کاهش حجم ترافیک جاده های اطراف فرودگاه از تمام تلاش خود بهره گیرند تا مسافری از پرواز خود جا نماند.

مدیرکل فرودگاههای مازندران گفت : در زمان عملیات رفت تمهیدات درنظرگرفته شده درفرودگاه ساری باعث تسریع درعملیات اعزام و افزایش سطح رضایت مندی زائرین شد که امیدواریم عملیات برگشت نیز به همین منوال انجام شود.