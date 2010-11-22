کانون بسیج اساتید دانشگاه پیام نور زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد موسوی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح کانون بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان زنجان اظهار داشت: بسیج تجلی عینی مشارکت مردمی است و آنچه که از بسیج انتظار می رود نظارت بر مشارکت فراگیر و مردمی و موثر در مشارکت فعال و آگاهانه مردم است.

وی مشارکت فعال را دفاع آگاهانه مردم از نظام سیاسی عنوان و خاطر نشان کرد: آنچه که از بسیج انتظار می رود در مرحله اول نظارت بر مشارکت فراگیر و در مرحله دوم مشارکت فعال است به این معنی که افراد آگاهانه و در زمان مورد نیاز از نظام سیاسی خود دفاع کنند و در ضمن مطالبات و درخواست های خود را مطرح کنند.

مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان زنجان با بیان اینکه بسیج یکی از ارکان انقلاب است، تصریح کرد: بسیج در شکل گیری انقلاب و کارآمدی آن بسیار موثر است و بسیج در ذهن انسانها با انقلاب اسلامی گره خورده است.

موسوی افزود: انقلاب ها در مرحله اول به دنبال ایجاد تغییر و در مرحله دوم به دنبال ایجاد وضعیت مطلوب هستند و بسیج در هر دو مرحله بسیار تاثیر گذار است.

کانون بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان زنجان با حضور روسای دانشگاه های پیام نور استان زنجان و دانشگاه آزاد اسلامی و اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور زنجان پیش از ظهر امروز افتتاح شد.