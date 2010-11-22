مردم تمایلی به زندگی در شهرهای جدید ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد امروز در حاشیه دومین همایش فناوریهای نوین ساختمان و صنعتی سازی در جمع خبرنگاران افزود: در برنامه های سوم و چهارم بنا شده بود که صنعتی سازی به 25 درصد برسد که این امر محقق شده است و وزارت مسکن با همکاری بخش خصوصی، پیمانکاران انبوه سازان و تعاونی ها روشهای صنعتی را ابداع کرده و یا وارد کشور کردند.

وی تصریح کرد: هم اکنون 280 هزار از یک میلیون واحد صنعتی در شهرها به روش صنعتی ساخته می شود که این ابتدای راه برای ورود به تکنولوژیهای صنعتی سازی به منظور سریع سازی، مقاوم سازی و تسریع در رسیدن به تولید یک میلیون واحد مسکونی است.

وزیر مسکن وشهرسازی ادامه داد: با این روند در ساخت وساز تا سال 1393 تمامی نیاز به مسکن در کشور برطرف می شود.

وی افزود: تکمیل ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال به همراه تامین خط اعتباری 30 هزار میلیارد تومانی مسکن مهرکه تاکنون 23 هزار میلیارد تومان آن تامین شده است، می تواند در آینده توانمندی را در کشور برای ساخت مسکن بوجود آورد که مشکل نیاز به مسکن را در کشور تامین می کند.

نیکزاد تصریح کرد: این شرایط تا سال 93 باعث ایجاد کارخانه های صنعتی سازی و حضور سرمایه گذاران در این بخش می شود.

وزیر مسکن وشهرسازی در خصوص کاهش قیمت ساخت مسکن افزود: در حال حاضر هر متر مربع مسکن مهر با آسانسور 310 هزار تومان و بدون آسانسور 300 هزار تومان ساخته می شود که تعدادی از انبوه سازان با تدوین برنامه ای می خواهند قیمت ساخت را کاهش دهند.

وی پیرامون ساخت خانه های چوبی در پرند اظهار داشت: ساخت خانه های چوبی بنابر نظر مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن حتی در 5 طبقه هم مشکلی ندارد اما به جهت اینکه مردم از نظر فرهنگی برای زندگی در این خانه ها احساس امنیت نمی کنند بیش از 40 خانه موجود، خانه چوبی ساخته نمی شود.

نیکزاد در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص مشکلات شهرهای جدید گفت: شهرهای جدید مشکلی در تامین آب برق و گاز ندارند و در شهر جدید پرند هم به تمامی فازهای آن این امکانات فراهم می شود.

وزیر مسکن وشهر سازی بزرگترین مشکل شهرهای جدید را حمل و نقل آن دانست و افزود: عدم تمایل به زندگی در شهرهای جدید به دلیل نبود حمل و نقل در این شهرهاست، زیرا مردم وقتی می خواهند از شهر خود خارج شوند و در محل دورتری زندگی کنند؛ بنابراین باید امکانات حمل و نقل داشته باشند.

نیکزاد با بیان اینکه مشکل حمل و نقل را هم با مترو حل می کنند نه با اتوبان و بزرگراه، ادامه داد: مترو پرند و هشتگرد در حال ساخت است و اتوبان پردیس هم به زودی افتتاح می شود.

وی در خصوص همکاری ایران با کشور الجزایر اظهار داشت: در برنامه پنجم الجزایر ساخت 2 میلیون واحد مسکونی طراحی شده است که در حال حاضر سالانه 200 هزار واحد مسکونی در این کشور ساخته می شود؛ به همین منظور تفاهم نامه ای میان 2 کشور به امضا رسیده است.