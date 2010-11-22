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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۵

پیامد حوادث دیدار با استقلال؛

کمیته انضباطی مدیر عامل و مربی شاهین بوشهر را جریمه کرد

کمیته انضباطی مدیر عامل و مربی شاهین بوشهر را جریمه کرد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مدیر عامل و مربی تیم فوتبال شاهین بوشهر را به دلیل حوادث دیدار با استقلال به جریمه نقدی و توبیخ کتبی محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا براعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مجید کنگانی در دیدار مقابل استقلال مرتکب تخلفاتی شد که نامبرده به توبیخ کتبی و 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین علیرضا مرزبان مربی تیم شاهین بوشهر نیز به دلیل تخلفات همین دیدارعلاوه بر توبیخ کتبی به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

کمیته انضباطی به دلیل تخلف تماشاگران تیم صبای قم در دیدار با تراکتورسازی، این باشگاه را به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. کمیته انضباطی همچنین از زحمات محمد خوش زبان رابط هیئت فوتبال استان قم و نماینده این هیئت دراین مسابقه تقدیر و مبلغ 20 میلیون ریال پاداش نقدی به وی اهدا خواهد کرد.
کد مطلب 1196446

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