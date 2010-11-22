کپی غیرمجاز آلبوم های موسیقی لطمه به هنرمندان است

به گزارش خبرنگارمهر، حمید رضا نوربخش ضمن بیان این مطلب در جلسه شورای عالی خانه هنرمندان ایران که با حضور اعضای این شورا و سردار حسین ساجدی‌نیا رییس پلیس تهران بزرگ در خانه هنرمندان ایران برگزار شد گفت :هزینه‌ای که هنرمندان برای برگزاری کنسرت‌ به اماکن پرداخت می‌کنند هزینه‌ای سنگین و قابل توجه ای است که جا دارد نیروی انتظامی نسبت به اخذ چنین هزینه هایی از گروههای موسیقی تجدید نظر کند چراکه اخذ هرگونه هزینه ای از گروههای موسیقی موجب بالا رفتن بهای بلیت کنسرت‌ها می شود ؛ این در حالی است که گروه های موسیقی علاوه بر پرداخت مبلغ قابل توجهی به اماکن باید هزینه هنگفتی هم بابت اجاره سالن ها متحمل شود و همین مسئله گروههای موسیقی را دچار مشکلات بسیاری می کند.

سردار حسین ساجدی نیا در پاسخ به این درخواست گفت : درنظر داریم به زودی طرح جمع آوری سی دی های کپی را در تهران بزرگ اجرایی کنیم و برای به ثمر رسیدن این امر به کمک و مساعدت خود هنرمندان در آگاهی بخشی و بیان نادرست بودن کپی سی دی های موسیقی نیز احتیاج داریم .

وی در ادامه افزود : در طرح جمع آوری کپی سی دی فیلم های سینمایی و یا فیلم های غیر مجاز همکاری خود هنرمندان سینما بسیار کار ساز بود و توانستیم به نوعی فرهنگ سازی در این زمینه دست یابیم و این قول را می دهم سی دی های کپی از آثار هنرمندان موسیقی جمع آوری شود.

رئیس پلیس تهران گفت : پلیس تهران در برگزاری سامانه‌های نشاط، ریالی دریافت نمی‌کند اما زمانی که نیروی انتظامی برای تأمین امنیت و کنترل ترافیک در برگزاری کنسرت همکاری می کنند از زمان استراحت خود استفاده می کنند؛ به همین دلیل باید هزینه‌ نیروهایی که از ساعت استراحت خود می زنند و به مأموریت‌هایی از این دست فرستاده می‌شوند تأمین شود.

ساجدی نیا در ادامه صحبت های خود عدم دریافت هزینه ای از سوی هنرمندان موسیقی را منوط به پایین آمدن قیمت بلیت ها دانست و گفت : اگر قیمت بلیت کنسرت‌های موسیقی بیشتر از 10 هزار تومان نباشد نیروی انتظامی تمام خدمات خود را به صورت رایگان ارائه می‌دهد زیرا هدف ما این است که مردم شاد باشند و از برنامه‌های فرهنگی و هنری استفاده کنند.

وی در پایان افزود : البته ناگفته نماند که نیروی انتظامی تهران بزرگ از این پس نه از تهیه کننده و نه از هنرمند مبلغی بابت برگزاری کنسرت دریافت نمی‌کند ؛ بلکه مبلغ مورد نظر از صاحب و مالک تالار اخذ می شود.