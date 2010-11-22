ابتکارعملهای بین دینی درجهان رو به رشد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، در این گزارش که از سوی وزارت کشور آمریکا شده آمده است که افزایش توجه دولتها و رهبران دینی به این اقدامات که نشانه آزادی دینی و احترام به همزیستی دینی است در سراسر جهان قابل توجه است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در منطقه خاورمیانه رشد قابل توجهی از گفتگوهای بین دینی مشاهده می شود. فراخوانهای متعددی برای ترویج تساهل، گفتگو و همزیستی بین ادیان صورت گرفته که این امر نتیجه تلاشهای منطقه ای و فرامنطقه ای است.
راجان زد از شخصیتهای دینی هندو در ایالت نوادا آمریکا و فعال عرصه گفتگوی بین دینی طی بیانیه ای اظهار داشت: گفتگوی دینی جدی و صادقانه ضرورت زمانه ما است. دین قدرتمندترین و پیچیده ترین نیروی جامعه ما است و باید آن را جدی بگیریم.
در این بیانیه آمده است: همه ما می دانیم که دین شامل موارد بیشتر از سنت و تجربه شخصی ما می شود.
راجان زد رئیس انجمن جهانی هندوئیسم یادآور شد: در جستجوی مشترک ما برای حقیقت باید از یکدیگر یاد بگیرم و از این رو به حقیقت نزدیک تر شویم. این گفتگو به ما کمک می کند به رفع باورهای نادرست و تعصبهایی بپردازیم که از نسل گذشته منتقل شده است. درحالی که گفتگو به غنای تفکر افراد کمک می کند افراد باید پس از گفتگو معنوی تر از پیش باشند.
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