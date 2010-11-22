اندونزی ظرفیت ساخت بیش از 30 راکتور هسته ای را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اندونزی (آنتارا)، یک متخصص آژانس انرژی هسته ای اندونزی با بیان این مطلب افزود: هر یک از استانهای اندونزی ذخایر فراوان مواد و شرایط جغرافیایی لازم برای توسعه راکتور هسته ای را دارا هستند.

"دکتر واوان پوروانتو" با بیان اینکه اندونزی تنها دارای 3 راکتور در اندازه کوچک است افزود: کره جنوبی با مساحتی در حدود یک سوم جزیره جاوا 20 راکتور و چین 30 راکتور هسته ای دارد.

در حال حاضر اندونزی دارای سه راکتور هسته ای در سرپونگ، یوگیاکارتا (جاوای مرکزی)، باندونگ (جاوای غربی) با مجموع ظرفیت 90 مگاوات است.

وی تصریح کرد: انرژی هسته ای، ارزان و دارای آلودگی کم است و به منطقه ای در حدود 25 هکتار نیاز دارد.



این متخصص آژانس انرژی هسته ای اندونزی گفت: کسانی که با برنامه توسعه انرژی هسته ای مخالف هستند در خصوص این انرژی اطلاعاتی ندارند.

وی اظهار داشت: کشورهای پیشرفته به دلیل اهمیت بسیار زیاد و کم هزینه بودن این انرژی نسبت به شکلهای دیگر انرژی، برنامه های انرژی هسته ای خود را گسترش داده اند.

اندونزی یکی از کشورهایی است که اخیراً پا به عرصه انرژی هسته‌ای گذاشته است و برنامه آن شامل طرح‌هایی برای ساخت راکتورهای هسته‌ای برای تولید برق هسته‌ای است.