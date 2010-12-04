گزارش غلط از استخدام پرستاران به رئیس جمهور/ 5 درخواست جامعه پرستاری

به گزارش خبرنگار مهر، غضنفر میرزابیگی روز شنبه در پایان مهلت 20 روزه جامعه پرستاری به دولت برای استخدام 23 هزار نیرو، در نشست خبری اظهار داشت: متاسفانه امروز بعد از گذشت 9 ماه از دستور صریح رئیس جمهوری مبنی بر استخدام 23 هزار پرستار هنوز نتیجه مثبتی حاصل نشده است.

وی با اشاره به اینکه شورای عالی نظام پرستاری از سوی جامعه پرستاری تحت فشار قرار گرفته افزود: این شورا می تواند بر اساس اختیاراتی که دارد رئیس سازمان نظام پرستاری را استیضاح کند.

میرزابیگی با تاکید بر اینکه از دست دادن مسئولیت مهم نیست، گفت: واقعیت امر این است که مشکل استخدام تنها متوجه پرستاران نیست بلکه مردم و بیماران هستند که ضرر می کنند زیرا حداکثر نیروی پرستاری در 24 ساعت برای یک تخت بیمارستانی نیم نفر است و در این وضعیت مردم به راحتی تلف می شوند.

وی در این نشست خبری با انتقاد شدید از معاونت نظارت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری برای اینکه به رئیس جمهوری گزارشهای غلط از روند پیگیری قانون ارتقای بهره وری می دهد، افزود: اسناد و گزارشهای مستند از 5 دستور کتبی رئیس جمهوری خطاب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق داریم و علاوه بر آن رئیس جمهوری بارها و به بهانه های مختلف این موضوع را تذکر داده اما معلوم نیست چرا هیچ اتفاق مثبتی رخ نمی دهد.

رئیس سازمان نظام پرستاری ایران با تاکید بر اینکه احتمالا گزارشهایی که به رئیس جمهوری ارائه می شود حاکی از این است که قانون در مسیر اجرا پیش می رود، ادامه داد: نماینده دولت گفته است که 2.7 نیروی پرستاری به ازای هر تخت بیمارستانی داریم که این یک دروغ محض است.

میرزابیگی اظهار داشت: آنچه مشخص است اینکه در حال حاضر به ازای هر تخت بیمارستانی 1.7 نیرو اعم از پرستار، پزشک، خدمه و... وجود دارد که سه دهم تا نیم نفر آن را پرستار تشکیل می دهد. در حالی که استانداردهای جهانی برای بخشهای عمومی حداقل 2 نفر و بخشهای ویژه بین 4 تا 5 نفر پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی است.

وی با اشاره به حمایتهای وزیر بهداشت و شخص رئیس جمهوری از پیگیری اجرای قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت، در عین حال تمامی مشکلات سر راه استخدام پرستاران را متوجه سازمان مدیریت سابق دانست و افزود: این سازمان حتی حاضر نشده جلسه ای با جامعه پرستاری داشته باشد تا دلایل مخالفتش را بیان کند.

رئیس سازمان نظام پرستاری در ادامه از درخواست تجمع این سازمان به وزارت کشور و استانداری که امروز ارائه می شود خبر داد و افزود: بعد از این درخواست تا چند روز صبر می کنیم یا با تجمع موافقت شود و یا اینکه مشکل پرستاران حل می شود.

وی با اعلام اینکه جامعه پرستاری دیگر به استخدام 23 هزار نیرو راضی نیست، گفت: در تجمعی که خواهیم داشت 5 درخواست اساسی را مطرح می کنیم.

میرزابیگی به این 5 درخواست اشاره کرد و ادامه داد: این درخواستها شامل اجرای کامل قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت، استخدام 23 هزار پرستار، پرداخت مابه التفاوت آنچه که پرستاران نباید کار کنند از اول فروردین 89، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعیین مبنای استاندارد نیروی پرستاری برای هر تخت پرستاری که 1.8 نیرو است

وی افزود: در مرحله اول تجمع در مقابل ساختمان سازمان مدیریت سابق 100 نفر حضور خواهند داشت که 30 نفر آنان از اعضای شورای عالی نظام پرستاری هستند. در مرحله بعد 500 نفر و همین طور تا زمان اجرای کامل درخواستهای ما این تجمع ها ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان نظام پرستاری ایران گفت: ما امیدواریم این تجمعات نتیجه بدهد اما زمان مشخص خواهد کرد که چه واکنشی خواهیم داشت.