آتش سوزی گلوگاه مهار شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با تایید این خبر به مهر گفت: آتش سوزی جنگل های منطقه صعب العبور کلباد گلوگاه با تلاش شبانه روزی نیروهای مردمی، بسیج، هلال احمر، منابع طبیعی و نیروی انتظامی و با همکاری فرمانداری غروب جمعه به صورت کامل مهار شد.

هادی خنجری خاطر نشان کرد: عملیات کامل مهار آتش در مناطقی از گلوگاه توسط دو فروند بالگرد نیروی انتظامی و هلال احمر مازندران، پس از پنج روز پایان یافت.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران، علت اصلی طولانی شدن دوره مهار آتش سوزی در جنگل های این منطقه را به واسطه صعب العبور بودن کانون آتش سوزی دانست و تصریح کرد: خوشبختانه آتش سوزی های سطحی بوده و بخش کمتری از درختان نقاط جنگلی استان را پوشش داده است.

خنجری با اشاره به گرمی هوا، خشک بودن برگ درختان، عدم بارش باران در فصل پاییز افزود: احتمال آتش سوزی مجدد در بخش های جنگلی استان دور از انتظار نیست.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با بیان اینکه بخش هایی از مناطق جنگلی زرین آباد ساری، جنگل قائم شهر، کدیر رویان، کلباد گلوگاه و رامسر طی هفته های اخیر در استان طعمه حریق شد اظهار داشت: مردم، مسافران و رهگذاران، مادامی که مطمئن از خشک نبودن زمین جنگلی نشده نسبت به آتش سوزی اقدام نکنند.

وی بیان داشت: گردشگران پس از طبخ غذا، از خاموش کردن آتش افروخته شده در جنگل مطمئن شوند و جنگل نشینان نیز بی مورد نسبت به آتش سوزی علف های هرز اقدام نکنند.

خنجری یادآور شد: مردم مازندران از سرمایه ملی و موهبت طبیعی جنگل، استفاده بهینه کنند.