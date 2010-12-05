عملکرد شهرداری تهران در توسعه مترو جهادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن انصاری افزود: در بخش توسعه سامانه اتوبوس های تندرو نیز مدیریت شهری عملکرد خوبی داشته و ضرورت دارد این روند ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به وضعیت آلودگی هوا اظهار کرد: یکی از مهمترین راهکارهای کاهش آلودگی هوا، کاهش عمر خودروهای در حال حرکت است که می تواند در بهبود وضعیت هوای تهران موثر واقع شود.

انصاری تصریح کرد: توسعه کیفی و کمی حمل و نقل عمومی از مهمترین سیاستگذاری ها به منظور ترغیب و تشویق شهروندان به استفاده از وسایل نقلیه عمومی به شمار می آید.

رئیس اسبق پلیس راهور کشور اظهار کرد: توسعه حمل و نقل عمومی نه تنها ترافیک را کاهش می دهد، بلکه می تواند استفاده از خودروهای شخصی که سهم بالایی در آلودگی هوا دارند را نیز کاهش دهد.



