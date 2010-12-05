ساخت موسیقی "قبرستان غیر انتفاعی" آغاز شد

محسن دامادی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: صداگذاری این فیلم به تازگی توسط پرویز آبنار در استودیو بهمن به پایان رسیده است و میلاد موحدی نیز کار ساخت موسیقی را انجام می دهد. اولین نمایش "قبرستان غیر انتفاعی" در جشنواره فیلم فجر امسال است.

محمد مطیع، علیرضا خمسه، دانیال عبادی، ستاره اسکندری، بهنوش بختیاری، مژگان بیات، مجید یاسر، مرتضی اکبری، پدرام کریمی، حامد جوادی و حامد بهداد در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

عوامل این فیلم عبارتند از محسن دامادی: فیلمنامه نویس و کارگردان، محمدصادق آذین: مدیر تولید، محمدرضا سکوت: مدیر فیلمبرداری، مهران ملکوتی: صدابردار، آیدین ظریف: طراح صحنه و لباس، ایمان امیدواری: طراح چهره‌پردازی، فاطمه زیوری: برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان، حافظ احمدی: عکاس، سیمین آزادی: منشی صحنه.

محسن دامادی فیلم‌های سینمایی "یک اشتباه کوچولو" و "خانواده ارنست" را در کارنامه دارد.