از کاخ سلیمانیه تا مدرسه فلاحت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، پاییز زیباست و خزان پاییزی با در هم پیچش هزاران رنگ چشم هر بیننده عاشق طبیعت را نوازش می دهد.

قدم زدن در میان درختان سربه فلک کشیده که این روزها به رنگ پاییزند و هریک با وزش باد پاییزی در میان آسمانی از رنگ پیچ و تاپ می خورند بسیار زیبا و دیدنی است.

مزرعه های محصور شده گیاهان دارویی و گلخانه ای، درختان کهن با تنه هایی قطور و حفره های غارگونه، عمارتهای قدیمی و زیبا و نیز عطرآگین شدن فضای دانشگاه به بوی برگهای چنار و اقاقیا زیبایی دوچندانی به فضای این دانشگاه قدیمی کرج بخشیده است.

قرار گرفتن این دانشگاه در مرکز کرج تا آنجا حائز اهمیت بوده است که خیابان منتهی به این دانشگاه نیز به خیابان دانشکده موسوم شده است و همه کرجیها این خیابان و درختانهای زیبایی را که در طرف آنرا محصور کرده است به خوبی می شناسند.

هر رهگذری که برای یک بار از اطراف این دانشگاه گذر می کند دلش می خواهد دانشجوی این دانشگاه بود تا می توانست با فراغ بال در محوطه زیبای آن قدم بزند و از زیبایی های طبیعی آن بهره ببرد.

عکاسان و هنرمندان زیادی نیز برای عکاسی از طبیعت ترجیح می دهند سری به این دانشگاه بزنند و از زیبایی های مسحور کننده طبیعت با قدمت آن برای به ثبت رساندن تصویری از لنز دوربین خود تلاش کنند.

از همین رو و با توجه به جاذبه های فراوان مجموعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مدت د و سال است که مسئولان این دانشگاه دو نوبت در سال درهای آن را به روی مردم می گشایند تا کسی در حسرت تماشای زیبایی های طبیعی این مجموعه نباشد.

زیبایی هایی که بخشی از آن مرهون تلاش سالیان دور اساتید کشاورزی و منابع طبیعی کشور است که با مطالعه و اجرای طرحهای کشاورزی و ایجاد فضای سبز زیبایی خاصی را در این دانشکده قدیمی پدید آورده اند.

از مدرسه فلاحت تا اراضی کاخ سلیمانیه کرج

اولین مدرسه کشاورزی در ایران در سال 1279 خورشیدی به نام مدرسه فلاحت مظفری، در قریه چهاردانگه تهران تاسیس شد. این مدرسه پس از شش سال به محل دانشسرای عالی منتقل شد و باغ نگارستان برای انجام عملیات کشاورزی آن در نظر گرفته شد.

مدرسه فلاحت مظفری در سال 1285 تعطیل شد و مجددا در سال 1296 تحت عنوان دبستان برزگران زیر نظر وزارت فوائد عامه، در اراضی کاخ سلیمانیه کرج (محل فعلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی) آغاز به کار کرد.

این دبستان در سال 1301 به محل ژاندارمری در خیابان مولوی تهران منتقل وپس از مدت کوتاهی تعطیل شد.

در همین سال، مجددا این مجموعه با عنوان مدرسه فلاحت آغاز به کار کرد و در سال 1302 به مدرسه عالی فلاحت و صنایع روستایی که به گروههای آموزشی ماشینهای کشاورزی ، دامپزشکی، نوغان و چایکاری تقسیم می شد، تغییر نام داد.

در سال 1313 دانشکده دامپزشکی به این مدرسه ملحق شد و این دو تحت عنوان بنگاههای علمی فلاحتی کرج به فعالیت خود ادامه دادند. مجموعه فوق در سال 1319 به دانشکده کشاورزی تبدیل شد و در سال 1328 از وزارت کشاورزی منتزع وبه عنوان یکی از دانشکده های دانشگاه تهران، به این دانشگاه پیوست.

در سال 1345 دانشکده جنگلداری در جوار دانشکده کشاورزی تاسیس شد و از سال 1351 به دانشکده منابع طبیعی تغییر نام داد. در سال 1354، مرکز تحقیقات بین المللی همزیستی با کویر با ساختاری متشکل از 11 بخش پژوهشی در رشته های علوم انسانی و طبیعی در واحد مرکزی و چندین ایستگاه پژوهشی در رشته های پیرامون کویر و بیابان تأسیس شد.

در سال 1384 دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز تحقیقات بین المللی همزیستی با کویر در چارچوب ساختار جدید دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی را به وجود آوردند. این پردیس در حال حاضر بزرگترین و جامع ترین مجموعه آموزش عالی در کشاورزی و منابع طبیعی در کشور است.

پردیس کشاورزی 110 سالگی اش را جشن می گیرد

دانشکده کشاورزی امسال 110 سالگی خود را با حضور انبوهی از علاقمندان به طبیعت و دانش کشاورزی جشن می گیرد .

این مجموعه آموزشی که یکی از پردیس های مهم دانشگاه تهران به شمار می رود؛ شامل دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی با سه گروه آموزشی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی باچهارگروه آموزشی، دانشکده منابع طبیعی با چهار گروه آموزشی،

دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی با چهار گروه آموزشی و مرکز تحقیقات بین المللی بیابان و گروه مستقل بیوتکنولوژی کشاورزی است.



هم اکنون شمار اعضای هیات علمی این پردیس 208 نفر شامل 41 نفر استاد ، 67 نفر دانشیار، 89 نفر استادیار و 12 نفر مربی می باشد که به تربیت نزدیک به چهار هزار نفر دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی و تحصیلات تکمیلی اشتغال دارند.

این مجموعه همچنین به امکانات آموزشی، پژوهشی و رفاهی خوبی نیز مجهز است که از آن میان می توان به کتابخانه مرکزی، کتابخانه های تخصصی دانشکده ها، مراکز فناوری اطلاعات پردیس و گروه های آموزشی با بیش از 300 دستگاه رایانه، بیش از 50 آزمایشگاه تخصصی در زمینه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، تالارهای اجتماعات مجهز، جهت برگزاری جلسات دفاعیه از رساله ها و برگزاری همایش های علمی و فرهنگی اشاره کرد.



10 قطب علمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز شامل قطب علمی مدیریت کاربردی گونه های چوبی تند رشد

،قطب علمی مدیریت پایدار حوزه های آبخیز، ارزیابی و بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی، بهبود کیفیت خاک برای تغذیه متعادل گیاهان، مطالعات استراتژی توسعه بخش کشاورزی ، اصلاح و بیوتکنولوژی پایه های درختان میوه هسته دار، به زراعی، به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهان علوفه ای، کنترل بیولوژیکی آفات و بیماری های گیاهی، بهبود کیفیت و کمیت لاشه گوسفندان بومی و قطب علمی حبوبات اشاره کرد.



12 مجله علمی پژوهشی نیز شامل مجله تحقیقات آب و خاک ایران، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، علوم باغبانی ایران، دانش گیاهپزشکی ایران مجله علوم زراعی ایران، مهندسی بیوسیستم ایران مجله شیلات، جنگل و فراورده های چوب مجله بیابان، مجله مرتع و آبخیزداری و مجله محیط زیست نیز در این مجموعه منتشر می شود.



20 مرکز موسسه و ایستگاه تحقیقاتی شامل موزه جانورشناسی با قدمت بیش از 70 سال، موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی، موسسه تحقیقات بیمه و ریسک کشاورزی ، کارخانه آموزشی و پژوهشی تولید لبنیات، کارخانه آموزشی و پژوهشی کمپوت سازی، باغ گیاهشناسی با دارا بودن 250 گونه درختی، هرباریوم با بیش از 27هزار نمونه گیاهی از فلور ایران، ایستگاه تحقیقاتی علوم باغبانی، مرکز تحقیقات حفاظت آب و خاک، ایستگاه تحقیقات ورمی کمپوست از جملهدیگر بخشهای این مجموعه آموزشی است.

همچنین مزرعه آموزشی و پژوهشی علوم زراعی، ایستگاه تحقیقات علوم دامی، بانک ژن گندم و حبوبات، ایستگاه تحقیقاتی طالقان، جنگل آموزشی و پژوهشی خیرودکنار با وسعت هشت هزار هکتار، چهار ایستگاه پژوهشی تحقیقات بیابان در شهرهای کرمان، بیرجند، سمنان و کاشان و مرکز رشد واحد های فناوری کشاورزی و منابع طبیعی نیز زیر نظر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی فعالیت می کنند.

این مجموعه وسیع و غنی آموزشی می تواند به عنوان یکی از مراکز مهم تحقیقاتی گردشگری البرز نقش مهمی را در این منطقه ایفا کند، همچنین امید می رود دستگاههای اجرایی استان از پتانسیل پژوهشی اساتید و نیز طرحهای دانشجویی این مرکز برای توسعه و رشد فضای سبز،کشاوزی استان و نیز توسعه صنعت مرتباط با بخش کشاورزی بهره ببرند.

.........................