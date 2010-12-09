خدمات اینترنت موبایل در لرستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر درخرم آباد، مصیب قبادیان صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر شبکه اینترنت موبایل در لرستان به صورت آزمایشی در همه شهرستانهای استان راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه مجوز راه اندازی اینترنت موبایل استان لرستان از سوی شبکه سیار کشور صادر شده است، خاطرنشان کرد: مشترکان می توانند برای آگاهی از شرایط پرداخت تعرفه ها و نحوه فعال کردن این سیستم به سایت این سازمان مراجعه کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان لرستان عنوان کرد: میزان هزینه های پرداختی مربوط به اینترنت موبایل در هر ساعت از شبانه روز متفاوت است.

قبادیان همچنین با اشاره به واگذاری بیش از 15 هزار پورت اینترنت پرسرعت در استان، بیان داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در طول 18 ماه آینده به 10 درصد از مشترکان لرستانی پورت اینترنت پرسرعت واگذار خواهد شد.

وی با بیان اینکه واگذاری این تعداد پورت "ای دی اس ال" با مشارکت شرکت های خصوصی انجام خواهد گرفت، یادآور شد: با مشارکت این شرکتها می توانیم اینترنت ال دی اس ال را با شرایط مناسب در اختیار مردم قرار دهیم.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان با اشاره به اینکه یکی از برنامه های ما تولید محتوا در شبکه ارتباطی استان است، خاطرنشان کرد: در این راستا نیز با یک شرکت خصوصی قراردادی را منعقد کرده ایم.

قبادیان با بیان اینکه تولید محتوا در شبکه مجازی در راستای ایجاد ارزش افزوده صورت می گیرد، عنوان کرد: رویکرد شرکت مخابرات حرکت در مسیر سرویس محوری است.