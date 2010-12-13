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۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۵

میگلی نژاد:

سازمان بنادر زمینه ایجاد زیرساختها را در بنادر بوشهر فراهم کند

سازمان بنادر زمینه ایجاد زیرساختها را در بنادر بوشهر فراهم کند

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شواری اسلامی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی استان بوشهر زمینه ایجاد زیرساختهای بندری را در بنادر استان بوشهر فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، غلامعلی میگلی نژاد شامگاه یکشنبه در جمع تجار و بازرگانان بوشهری اظهار داشت: این سازمان طی سالیان اخیر فعالیتهای خوبی در بحث زیرساختهای بنادر استان انجام داده اما جهت رسیدن به ایده آل نیازمند تلاش بیشتری از سوی این سازمان هستیم.

وی با بیان اینکه بندر بوشهر مهمترین دروازه تجاری کشور در گذشته بوده است و سوابق آن در تاریخ کشورمان ثبت شده است، گفت: عمارتهای قدیمی بوشهر موید فعالیتهای تجار و بازرگان استان بوشهر است.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شواری اسلامی گفت: پتانسیلها و استعدادهای بنادر استان بوشهر بسیار بالاست اما متاسفانه متناسب با این استعدادها ظرفیت سازی نشده است.

میگلی نژاد با بیان اینکه بندر بوشهر نزدیکترین بندر به پایتخت است، گفت: باید با فعالیتهای توسعه ای زمینه بازگشت برخی از تجار و بازرگانان که بنا به دلایل مختلف از استان بوشهر مهاجرت کرده اند را ایجاد کنیم.

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر نیز گفت: جهت توسعه صادرات در استان بوشهر نیازمند ایجاد پایانه های صادراتی در استان بوشهر هستیم.

سید حسین حسینی محمدی اظهار داشت: گمرک بوشهر به دستگاه ایکس ری مجهز خواهد شد که نقش به سزایی در تسریع فعالیتهای بندری بوشهر خواهد داشت.

کد مطلب 1209526

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