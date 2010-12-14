دستمال خیس باران بر تن گداخته جنگل

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته مدیرکل ستاد بحران استان ممکن است دود تنه درختان سوخته همچنان در منطقه به هوا برخیزد اما آنچه مشخص است باران آتش را خفه کرده است.

نیروهای مهار آتش که پیش از این کار مهار آتش را به عهده داشتند اما در منطقه خواهند ماند تا لاشه پایانی آتش را از بین ببرند و نگذارند که دوباره مشتعل شود و جان جنگل را به آتش دوباره بسپارد.

سی روز پیش که آتش دامان جنگلهای شمال ایران را گرفت و شعله های آن آرام آرام عرصه های حفاظت شده پارک ملی گلستان را بلعید و مسئولیت مهار آنش تنها به گردن دیگری می افتاد، کسی فکرش را نمی کرد آتش چون هیولایی مهار نشدنی تمام عرصه های جنگلی شمال ایران را محاصره کند و راهی جز دعوت به دعای باران نباشد. باران اما بارید و بعد از 50 روز دستمال خیس بر تن گداخته جنگل گذاشت.

آتش سوزی در جنگلهای گلستان یکماهه شد و تن پاییزی درختان جنگلی همچنان طعمه آتش بود با این حال مدیرکل ستاد بحران و فرمانده مهار آتش جنگلهای گلستان از تلاش شبانه روزی افراد محلی و نیروهای لشکری برای فرو نشاندن خشم آتش خبر می دهد.

شعله های آتش طبق آنچه رسول حسام در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در صبح روز 22 آذر همچنان در منطقه جعفر آباد گلستان شعله ور بود اما با بارش باران در بعد از ظهر و شب 22 اذر آتش مهار شده و بحران با رحمت الهی کنترل شده است.

وی افزود: آتش در بعضی از مناطق صعب العبور قابل مهار نبود ولی تلاش همه ما بر اطفای کامل استوار است اما وزش شدید باد آتش اطفا شده را نیز بیدار می کند. بارندگی نسبتا مطلوب شب گذشته توانست مناطق صعب العبور را مهار کند.

سخنان مدیرکل ستاد بحران که تنها دریچه انتشار خبر از آتش سوزی جنگلهای گلستان است در حالی بیان می شود که سازمانهای غیر دولتی محیط زیستی فعال در گلستان از آتش سوزی در جنگل به عنوان فضایی برای اشتغالزایی افراد اسم می برند و از درآمد 15 تا 150 هزار تومانی هر فرد در یک روز خبر می دهند.

با این حال مدیرکل بحران گلستان هرگونه پرداخت وجهی برای خاموش کردن آتش در گلستان به افراد را رد کرد و گفت: نیروهای مردمی و لشکری برای مهار آتش به کار گرفته شده اند و پولی بابت کمک دریافت نمی کنند.

این درحالی است که طبق اظهارات مطرح شده هر بالگرد برای هر ساعت بر فراز آتش جنگلهای گلستان چهار و نیم میلیون تومان پول دریافت می کنند و افراد بنا به توانایی و امکاناتی که در خاموش کردن آتش در اختیار ستاد بحران قرار می دهند 15 تا 150 هزار تومان پول دریافت می کنند.

در مقابل حسام تاکید کرد: برای خاموش کردن آتش به امکانات اجاره ای نیازمند بودیم و وسایل مانند اره برقی و خودرو و آبپاش و امکاناتی از این دست اجاره کرده ایم. اگر قرار باشد از کشورهای دیگر برای کمک به خاموش کردن آتش نیرو و امکانات بیاید آیا نباید پول اجاره آن پرداخت شود؟

با این حال حسام معتقد است: اگر تمامی امکانات کشورهایی مثل روسیه را هم برای مهار آتش به گلستان بیاوریم در مهار آتش کمکی به ما نمی کند چون نیروهای ما آتش را مهار می کنند اما به دلیل شرایط جوی حاکم، خشکی بیش از حد، نبود رطوبت، نبود بارش باران و وزش شدید باد آتش دوباره به جان جنگل می افتد.

وی اظهار داشت: آتش در مناطق مختلف مهار می شد ولی به طور کامل اطفاء نمی شد چون باد آتش خاکستر شده را شعله ور می کرد و ما با امکاناتی که داشتیم به مقابله برخواسته ایم. البته مذاکره برای ورود کشورهای دیگر به تصمیم مقامات بلند پایه کشور مربوط است که باید در این زمینه تصمیم گیری می کردند.

آتش سوزی در جنگلهای گلستان به جعفر آباد در نزدیکی شهر گرگان، مینو دشت، علی آباد کتول، رامیان، ابر و دیگر مناطق استان گلستان نیز سرایت کرد. دود غلیظ حاشیه شهر گرگان را در روز سی ام آتش سوزی در بر گرفت و تنفس عمومی در سطح شهر مشکل شد ولی با بارش باران فعلا آتش سوزی دیده نمیش ود ولی دود سفید در اطراف شهر و در مناطق متراکم جنگلی همچنان رویت شده است.

اگر چه جنگلهای استانها مازندران و گیلان نیز در روزهای گذشته طعمه آتش شده اند اما به نظر می رسد اراده ای ملی برای مهار آتش در جنگلهای هیرکانی وجود نداشت یا اگر وجود داشت امکانات این اراده کار را با مشکل مواجه می کرد و امیدها به بارش باران برای مهار این آتش خسارت بار بود.

از سوی دیگر افشین عزیزی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان از مهار آتش جنگلهای گیلان خبر داد و گفت: جنگلهای منطقه درفک، رودبارو و یسرود شفت نیز که اطفا کامل نشده بودند با بارش باران مهار شدند چرا که این مناطق صعب العبور بودند.



آتش‌سوزى در جنگلهاى مناطقى از شمال ایران، از جمله استانهاى گلستان و مازندران چندی‌ پیش آغاز شد و گفته مى‌شود بیش از 300 هکتار از این جنگلها را نابود کرده است.