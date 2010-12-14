کتاب "قصه سرخ" در یاسوج رو نمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، در این کتاب 45 نوحه و شعر با موضوع شهادت امام حسین ( ع ) و یارانش، در دو زبان لری و فارسی به چاپ رسیده است.

کتاب "قصه سرخ" به همت سازمان تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد منتشر شده و اشعار آن توسط شاعران اهل بیت استان سروده شده است.

در مراسم رونمایی این کتاب "ستار هدایت خواه" نماینده بویراحمد و دنا و مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس، "حجت الاسلام موسوی اطهر"رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان، "رضا پارسیان نژاد" رئیس حوزه هنری استان و برخی دیگر از مسئولان، شاعران و مداحان اهل بیت استان حضور داشتند.