13 درصد ذغال سنگ کشور در گلستان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، منصور رحمتی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در صورت رسیدن معدن تخت مینودشت به ظرفیت نهایی این مقدار به بیش از 20 درصد یعنی تولید بیش از یک پنجم ذغالسنگ کشور خواهد رسید.



وی از صدور پروانه بهره برداری معدن ذغالسنگ تخت مینودشت خبر داد: معدن ذغالسنگ تخت با سرمایه گذاری حدود 31 میلیارد ریال در شهرستان مینودشت استان گلستان به بهره برداری رسید.

رحمتی ذخیره احتمالی این معدن را 17 میلیون تن و ذخیره قطعی آن را یک میلیون و 600 هزار تن عنوان کرد: با انجام اکتشافات تفصیلی و تکمیلی پیش بینی می شود میزان ذخیره قطعی این معدن افزایش قابل توجهی داشته باشد.

رئیس اداره امور معادن سازمان صنایع و معادن گلستان گفت: میزان ظرفیت استخراج اسمی معدن ذغالسنگ تخت مینودشت سالانه 51 هزار تن ذغالسنگ کک شو بوده که در صورت رسیدن به ظرفیت نهایی و اجرای برنامه های آتی شرکت بهره بردار، این میزان به 300 هزار تن قابل افزایش خواهد بود.

وی افزود: با بهره برداری از این معدن موجبات اشتغال 200 نفر فراهم شده است که با افزایش میزان تولید، این معدن قابلیت ایجاد اشتغال هزار نفر را دارد.