برگزاری نشست مقتل خوانی با حضور محمد حکیمی در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، معاون فرهنگی هنری حوزه هنری گلستان صبح سه شنبه در نشست این حوزه افزود: در این جلسه که جمع کثیری از هنرمندان و سایر اقشار مردم حضور داشتند، استاد حکیمی به بررسی کارشناسانه مقاتل امام حسین (ع) و تحلیل تطبیقی و انتقادی آنها پرداخت.

حسین عبدی افزود: حکیمی ضمن معرفی مقتل‌های معتبر و مستند به سیر مقتل‌نویسی از ابتدا تاکنون و همچنین معرفی گزارشگران واقعه کربلا و بهره‌گیری از حماسه حسینی نیز اشاره کرد.

وی اظهار داشت: استاد حکیمی کارشناس ارشد فلسفه و دانشجو دوره دکترای فلسفه دین بوده و مدرس حوزه و دانشگاه است و تألیفات مختلفی چون انسان در پرتو خرد ، انسان به روایت قرآن، گریز از تفکر و ... را در کارنامه خود دارد.

وی از تمامی علاقمندان به شرکت در مراسم "سوگ سرخ" دعوت کرد و گفت: پخش فیلم‌های عاشورایی، تعزیه، جلسات نقد و تحلیل فیلم و عکس، شعرخوانی، کارگاه نقاشی، نمایش‌نامه‌خوانی، ایستگاه‌های ادبی هنری کودکان و نوجوانان ، نمایشگاه آثار تجسمی و .... از جمله برنامه‌هایی است که در دهه اول محرم در محل بافت قدیمی گرگان واقع در کوی سرچشمه، خانه تقوی تدارک دیده شده است.

