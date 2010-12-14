کاشت آزمایشی زعفران برای تولید کورم به اجرا در آمد

محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تولید کورم های زعفران با وزن بیش از هشت گرم شرایط مناسبی را به جهت افزایش محصول فراهم می آورد، در این راستا استان گیلان به دلیل برخورداری از خاکهای غنی از مواد آلی می تواند بستر مناسبی برای تولید انبوه کورم های این گیاه باشد.

وی اظهارداشت: در این زمینه اجراء طرح تحقیقاتی برای تولید کورم های سالم و بالای هشت گرم در ایستگاه تحقیقات پیلمبرا بر اساس درخواست سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و همکاری معاونت بهبود تولید گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان آغاز شد.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان گفت: این بررسی در قالب آماری بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و سه تیمار شامل کورمهای با هشت وزن گرم و بالاتر چهار تا هشت گرم و زیر چهار گرم در منطقه جلگه گیلان به اجراء در آمد.

وی ادامه داد: در صورت موفقیت این طرح بکار گیری نتایج آن سبب ایجاد شرایط مناسب اشتغال در استان و افزایش تولید محصول در واحد سطح در مناطق کشت و توسعه این گونه خواهد شد.