نگاهی به کاریکاتور روز رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز عدم توجه ویکی لیکس به زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی و تعلیق مذاکرات سازش خاورمیانه بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

مذاکرات سازش؛ این یکی رو نکش!

روزنامه الشرق الاوسط امروز به از بین رفتن تمامی فرصت های صلح و سازش در مذاکرات اخیر میان تشکیلات خودگردان فلسطین و کابینه نتانیاهو توجه دارد.

رابطه آمریکا و تنش در لبنان؛ تیشه به ریشه

پایگاه خبری الانتقاد امروز به نقش آمریکا در افزایش تنش های سیاسی در لبنان توجه دارد، که با اختلاف افکنی میان جریانهای سیاسی در پی اجرای پروژه های موردنظر خود است.

اگر نمی دانستی فاجعه بود و اگر می دانی فاجعه ای بزرگتر!

روزنامه عکاظ امروز به انتشار اسناد ویکی لیکس و رسوایی آمریکا اشاره دارد. بر این اساس، افکار عمومی جهان خطاب به واشنگتن می گوید: اگر از این اسناد خبر نداشتی فاجعه بود و اگر خبر داشتی فاجعه ای بزرگتر است.

ویکی لیکس؛ پس اسرائیل چی شد؟!

روزنامه الاهرام مصر امروز به دوگانگی در انتشار اسناد ویکی لیکس اشاره دارد. بر این اساس، در این اسناد هیچ اشاره ای به زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی و تجاوزات این رژیم علیه فلسطینیان نشده است.

به به موج سواری... چه خوش می گذره!

روزنامه العرب الیوم اردن نیز امروز به مسئله عدم توجه اسناد ویکی لیکس به واقعیت های تلخ در فلسطین اشغالی اشاره دارد که موجبات سوء استفاده و موج سواری رژیم صهیونیستی از اسناد ویکی لیکس را به وجود آورده است.

جهانی برای آمریکا

پایگاه خبری فلسطین الیوم در کاریکاتوری نگاهی انتقادی به لشکرکشی آمریکا به کشورهای جهان دارد که با استفاده ابزاری تمامی اقدامات خود را زیر چتر سازمان ملل توجیه می کند.

حق تعیین سرنوشت در عراق؛ غرق نشی!

روزنامه البیان امروز نگاهی انتقادی به اظهارات اخیر "مسعود بارزانی" رئیس اقلیم کردستان عراق توجه دارد، که خواستار حق تعیین سرنوشت برای مردم این منطقه شده بود.

پرنده ای که له شد، شاخه ای که شکست

روزنامه الحیات امروز به تعلیق مذاکرات سازش خاورمیانه در پی اقدامات کابینه "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی توجه دارد.

زیر آفتاب سوزان اختلاف!

روزنامه القدس العربی امروز به تنشهای سیاسی در کشورهای عربی اشاره دارد که آنها را در معرض ذوب شدن قرار داده است.

شرایط جوی نامساعد در خاورمیانه؛ بدون شرح