افزوده شدن سالانه 8500 واژه جدید به زبان انگلیسی

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعات به دست آمده در این پروژه از بررسی متن کامل 5.2 میلیون کتاب که 72 درصد از آنها به زبان انگلیسی و بقیه آنها به زبانهای فرانسه، آلمان، چین، روسی و عبری جمع آوری شده اند. این اطلاعات حقایق جالب توجهی را در رابطه با تاریخ نسل بشر در اختیار محققان قرار داده است.

به گفته "جان اوروانت" مهندس ارشد پروژه کتابهای گوگل، اکنون که بخش بزرگی از کتابهای جهان دیجیتالی شده اند، امکان تحلیل رایانه ای این کتابها برای یافتن نشانه های ناشناخته در تاریخ، فرهنگ، زبان و تفکر بشر به وجود آمده است.

یکی از این پدیده ها پذیرفته شدن واژه های جدید و به ثبت نرسیده در میان زبانهای مختلف است که بر اساس بررسی رایانه ای کتابها، سالانه بیش از هشت هزار و 500 واژه جدید به زبان انگلیسی وارد می شوند که این روند رو به روشد منجر به رشد 70 درصدی واژه ای در دوره زمانی میان سالهای 1950 تا 2000 شده است. در حدود 52 درصد از این واژه ها، نمونه هایی هستند که نمی توان آنها را در میان واژه نامه ها یافت.

کتابهای مورد بررسی همچنین نشان می دهند انسانهایی که در سال 2000 زندگی می کرده اند در مقابل انسانهای سال 1950 نسبت به 50 سال گذشته توجه کمتری از خود نشان می داده اند به بیانی دیگر با گذشت سالها، توجه بشریت نسبت به گذشته خود کاهش پیدا می کند.

بر اساس گزارش گیزمگ، در صورتی که واژه ای دارید که می خواهید روند تغییرات بر روی آن را در طول تاریخ مشاهده کنید، می توانید آن را در ابزار آنلاین Books Ngram Viewer گوگل که بر اساس نتایج این تحلیلها ابداع شده است، نوشته و نمودار میزان تغییرات آن را طی تاریخ مشاهده کنید.