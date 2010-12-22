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۱ دی ۱۳۸۹، ۸:۲۳

لفافیان فیلم تلویزیونی "اولتیماتوم" را می‌سازد

لفافیان فیلم تلویزیونی "اولتیماتوم" را می‌سازد

فیلم 90 دقیقه‌ای "اولتیماتوم" به کارگردانی حسن لفافیان برای شبکه یک تهیه می‌شود.

حسن لفافیان در این باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم تلویزیونی به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه یک و تهیه‌کنندگی مجید یوسفی تهیه می‌شود. در حال حاضر فیلمنامه مراحل بازنویسی را سپری می‌کند و به زودی این پروژه را کلید می‌زنیم. تمام لوکیشن‌های "اولتیماتوم" در تهران است.

وی در ادامه افزود: فیلمنامه این اثر را شیرمرز نوشته و داستان درباره یک مهندس علم نانو است که یک دستگاه را در این باره آماده می‌کند. هنوز بازیگران انتخاب نشدند و مجری طرح بشیری است.

حسن لفافیان به تازگی نسخه اولیه فیلم "ملاقات غیرممکن" را به بیست و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر ارائه کرده است. وی کارگردانی فیلم‌های تلویزیونی "بر فراز مهر"، "موش و گربه"، "در چشم آفتاب" و ... را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1215072

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