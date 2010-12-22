حسن لفافیان در این باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم تلویزیونی به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه یک و تهیه‌کنندگی مجید یوسفی تهیه می‌شود. در حال حاضر فیلمنامه مراحل بازنویسی را سپری می‌کند و به زودی این پروژه را کلید می‌زنیم. تمام لوکیشن‌های "اولتیماتوم" در تهران است.

وی در ادامه افزود: فیلمنامه این اثر را شیرمرز نوشته و داستان درباره یک مهندس علم نانو است که یک دستگاه را در این باره آماده می‌کند. هنوز بازیگران انتخاب نشدند و مجری طرح بشیری است.

حسن لفافیان به تازگی نسخه اولیه فیلم "ملاقات غیرممکن" را به بیست و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر ارائه کرده است. وی کارگردانی فیلم‌های تلویزیونی "بر فراز مهر"، "موش و گربه"، "در چشم آفتاب" و ... را در کارنامه دارد.