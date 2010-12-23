به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین دیدار هفته بیستم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 14:15 امروز پنجشنبه تیم های سایپا و پرسپولیس به قضاوت علیرضا فغانی و در حضور بیش از 10 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه تختی به مصاف هم رفتند که در پایان شاگردان علی دایی با یک گل برابر حریف خود به پیروزی رسیدند.

در نیمه اول دو تیم فوتبال پایاپایی را به نمایش گذاشتند و هر چند پرسپولیس برتری محسوسی داشت اما نتوانست به گل برسد و علی دایی و محمد مایلی‌کهن برای نیمه مربیان راهی رختکن شدند.

در نیمه دوم فوتبال بهتری را از سوی هر دو تیم شاهد بودیم که در این بین پرسپولیس فوتبال قابل قبول تری را به نمایش گذاشت و شاگردان محمد مایلی‌کهن کمی در لاک دفاعی فرو رفتند. در حالی که بازی دو تیم در 10 دقیقه پایانی با تساوی بدون گل در جریان بود، علی دایی یک تعویض کرد و اشپیتیم آرفی را به میدان فرستاد و این بازیکن در دقیقه 83 دروازه سایپا را باز کرد.

شاگردان علی دایی که با قبول پنج شکست متوالی تا رده هفتم جدول رده بندی سقوط کرده بودند، بالاخره پیروز شدند تا علاوه بر شکستن طلسم ناکامی ها، 30 امتیازی شده و در خوشبینانه ترین حالت و در صورت شکست صنعت نفت آبادان تنها یک پله صعود خواهد کرد و در رده ششم قرار خواهد گرفت. سایپا نیز با 20 امتیاز همچنان در رده های پایین جدول قرار دارد.