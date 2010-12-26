چهار روستای سردسییر گلستان از طریق سمنان گازرسانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی ظهر یکشنبه در نشست این شرکت افزود: این روستاها شامل، روستاهای نراب، وامنان، کاشیدار و سیپ چال بخش چشمه ساران شهرستان آزادشهر است.

وی اظهار داشت: با برنامه ریزی شرکت گاز استان در راستای محرومت زدایی و بسط و گسترش عدالت اجتماعی گازرسانی به مجموعه روستاهای فوق در دستور کار شرکت گاز گلستان قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: از آنجائیکه چهار روستای صعب العبور نراب، وامنان، کاشیدار سیپ چال و دهنه چشمه ساران در نزدیکی محدوده جغرافیائی استان سمنان قرار داشته و از خطوط گاز استان گلستان فاصله زیادی دارند و گازرسانی به آنها از طریق خطوط این استان به صرفه نبوده و هزینه بالائی را در بر خواهد داشت.

سنگدوینی بیان داشت: به منظور تسریع در امر گاز رسانی به این روستاها با رایزنیهای انجام شده با مسئولان اداره گاز استان سمنان تفاهم نامه ای امضاء شد تا عملیات گاز رسانی به این روستاها از مسیر آن استان و با هزینه این شرکت و اجرای مشترک حدود 17 کیلو متر صورت پذیرد.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان افزود: طول مسیر گازرسانی به این چهار روستا حدود 27 کیلو متر است و هزینه های پروژه شامل هزینه اجرایی و تحصیل اراضی و خرید مصالح تاکنون حدود 20 میلیارد ریال هزینه که با اجرای تمام فاز ها حدود 40 میلیارد هزینه خواهد شد امیدواریم با تلاش مجموعه کارکنان شرکت گازاستان گلستان و همیاری مسئولان منطقه هرچه سریعتر شاهد اتمام این پروژه ها باشیم.

وی تصریح کرد: برای این پروژه یک ایستگاه C.G.S با ظرفیت 10 هزار مترمکعب گاز در ساعت و یک ایستگاه T.B.S نیز با پنج هزار مترمکعب گاز در ساعت در نظر گرفته شده است.

سنگدوینی بیان داشت: با گازرسانی به این چهار روستا تعداد هزار و 269 خانوار با جمعیتی در حدود پنج هزار 537 نفر از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.