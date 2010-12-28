عمر ساختمانهای ایران یک سوم دنیاست

محمد کیهانی در اولین کارگاه استاندارد سازی مصالح ساختمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به زلزله شهر بم اظهار داشت: متاسفانه در این زلزله بیش از 40 هزار نفر از مردم کشورمان را از دست دادیم.

وی با تاکید بر ضرورت استاندارد کردن صنعت ساخت و ساز در کشور، خاطر نشان کرد: در حال حاضر 25 درصد از سرانه درآمد ملی کشور در راستای تامین مسکن صرف می شود.

عمر مفید ساختمان در ایران کمتر از 40 سال است

رئیس انجمن بتن ایران با اشاره به وضع غیرقابل قبول عمر مفید ساختمان در ایران، عنوان کرد: متاسفانه عمر مفید ساختمان در ایران تنها بین 30 تا 40 سال است.

کیهانی بیان داشت: این در حالیست که این میزان عمر ساختمان در ایران حدود یک سوم متوسط عمر ساختمانها در دنیا محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه هر ایرانی منابع فراوانی را به علت پایین بودن قیمت مصالح ساختمانی برای ساختمان سازی صرف می کند، یادآور شد: این در حالی است که قیمت هر مترمربع زمین در ایران بالاتر از متوسط جهانی است.

قدیمی بودن تکنولوژی ساخت مسکن در کشور

رئیس انجمن بتن ایران از قدیمی بودن تکنولوژی ساخت مسکن در کشور انتقاد کرد و بیان داشت: علیرغم وجود بخش های مهندسی که البته با مفهوم ساختار مهندسی واقعی فاصله دارند هنوز کشور ایران در این زمینه با مشکلات فراوانی روبرو است.

کیهانی با بیان اینکه ساختمان سازی در ایران فاقد مشخصات فنی مورد نیاز است، خاطر نشان کرد: این در حالیست که در دنیا از مشخصات فنی برای ارزانتر شدن قیمت تمام شده ساخت مسکن استفاده می کنند ولی در ایران پول بیشتر و هزینه بیشتری به دلیل عدم استفاده از مشخصات فنی مورد نیاز صرف می شود.

وی با تاکید بر ضرورت آموزش نیروهای انسانی در این بخش عنوان کرد: ارتقا دانش، مدیریت، اقتصاد و فرهنگ نیز از دیگر راهکارهای موجود برای استاندارد سازی ساختمان در ایران محسوب می شود.

رئیس انجمن بتن ایران یادآور شد: نقش آموزش و فرهنگسازی در زمینه ساختمان سازی بیشتر از دیگر عوامل مهم به نظر می رسد.

جزیره ای کار کردن دستگاه های متولی ساختمان سازی در کشور

کیهانی با تاکید بر تعریف مشخصات کیفی مصالح ساختمانی در کشور خاطرنشان کرد: نظارت بر طراحی و تولید و عرضه مصالح ساختمانی استاندارد باید در دستور کار متولیان ذی صلاح قرار گیرد.

وی با انتقاد از جزیره ای کار کردن دستگاههای متولی ساختمان سازی در کشور، عنوان کرد: با وجود اینکه هر یک از این متولیان در راستای وظایف خود کار می کنند ولی هماهنگی نظام مندی در میان آنها وجود ندارد.

رئیس انجمن بتن ایران با تاکید بر اینکه برای ساختمان سازی باید استاندارد های ملی ملاک قرار گیرند، بیان داشت: این استاندارد های ملی باید مبنای طراحی قرار گیرند.

نقص آموزش در دانشگاه ها فارغ التحصیلان را در عرصه عمل با مشکل مواجه می کند

کیهانی با تاکید بر اینکه باید استاندارد های ملی و آئین نامه های مهندسی در زمان تحصیل در اختیار دانشجویان فنی قرار گیرد، یادآور شد: این در حالیست که به دلیل نقص آموزش این افراد در عرصه های کاربردی با مشکل مواجه می شوند.

وی با انتقاد از عدم طراحی مناسب در و پنجره ها در ساختمان سازی ایران، خاطر نشان کرد: توجه ویژه به این موضوع باید در دستور کار سازمان استاندارد قرار گیرد.

رئیس انجمن بتن ایران همچنین با انتقاد از وضعیت کاشی کاری ساختمانهای کشور نیز عنوان کرد: متاسفانه علیرغم سابقه دیرینه ایران در زمینه کار های معماری اما امروز در ساختمان سازی در کمتر فضایی مشاهده می کنیم که در کنج ها و گوشه ها کاشی شکسته به کار نرفته باشد.

کیهانی ادامه داد: این موضوع به این دلیل است که در هنگام تولید کاشی در کشور به سایز کاشی ها توجهی نمی شود.

ایران هنوز با مهندسی ساختمان مطلوب فاصله زیادی دارد

وی با بیان اینکه ایران هنوز با مهندسی ساختمان مطلوب فاصله زیادی دارد، بیان داشت: وقت آن رسیده که آموزش کشور به این موضوع نگاه اصولی تر و اساسی تری داشته باشد.

رئیس انجمن بتن ایران با اشاره به اینکه کشور ما در زمینه کار های معماری داری اصول مناسبی بوده است، یادآور شد: متاسفانه آنچه امروز در ایران می بینیم شایسته و برازنده مردم ما با تمدن چند هزار ساله ایرانی نیست.

کیهانی با اشاره به زلزله رخ داده شده شهرستان بم، خاطر نشان کرد: امروز که سالروز وقوع این زلزله است به نظر من باید این روز را روز سهل انگاری نامگذاری کرد چرا که این یک حادثه نبود.