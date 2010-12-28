سند ساماندهی مدارس علوم دینی ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابوالفضل عامری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ناظران مدارس علوم دینی اهل سنت استان های گلستان و گیلان افزود: شناسایی و نظارت بر آمار مدارس، نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و بخشنامه ها، نظارت بر روند برنامه ریزی درسی و آموزشی و ارزشیابی تحصیلی و فارغ التحصیلی، شناسایی نیروهای نخبه و نظارت بر نقل و انتقال طلاب از وظائف اصلی ناظران است.

وی اظهار داشت: ناظران باید بر ارتباط مستمر و تعامل سازنده با مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور اهتمام ویژه بورزند.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته در یکسال گذشته هم اشاره کرد و گفت: برگزاری دوره های آموزش تمهیدی حج، تهیه و تدوین برنامه ها و سیاست های مرکز، ارتباط با علما و روحانیان اهل سنت، بازدید از مدارس علوم دینی اهل سنت، آغاز طرح سطح بندی مدارس و راه اندازی شعبه گیلان از اهم این اقدامات است.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دین از حاشیه به متن جامعه ظهور پیدا کرد و تمامی ادیان الهی و مذاهب اسلامی در سطح جهان متبلور شد.

حجت الاسلام عامری تصریح کرد: اساس و پایه نظام اسلامی ما رشد و تعالی بشریت است و در این خصوص علما و روحانیان وظیفه سنگینی برعهده دارند.

رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان های گلستان و گیلان با اشاره به تلاش دشمنان اسلام در جهت ایجاد اختلاف و شبهه بین مسلمین تاکید کرد: علما و روحانیون باید با تجهیز علمی و فکری پاسخگوی شبهات ایجاد شده باشند و در جهت تقریب مذاهب اسلامی تلاش کنند.

عامری، با بیان اینکه مدیران و مدرسان مدارس علوم دینی باید از دسته بندی های سیاسی و قومی متعصبانه فاصله بگیرند، خاطرنشان کرد: مرزبندی و جبهه گیری یک بدعت در دین است و موجب انحراف آن خواهد شد.

وی به تلاش جمهوری اسلامی ایران درجهت ارتقای سطح کمی و کیفی جامعه اهل سنت هم اشاره کرد و گفت: طرح ساماندهی مدارس علوم دینی اهل سنت ازسوی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور برهمین اساس تهیه و تدوین شده است.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، هدف از این ساماندهی را برطرف کردن دغدغه های اضافی طلاب، مدرسان و مدیران در مدارس عنوان کرد و افزود: بر اساس طرح سطح بندی مدارس مدیران، مدرسین و طلبه هایی که از ظرفیت و استعدادهای بالایی برخوردارند، حمایت بیشتری خواهد شد.

رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه درامور اهل سنت استان های گلستان و گیلان، به نقش نظارتی این دفتر برعملکرد مدارس علوم دینی اهل سنت اشاره کرد و اظهار داشت: برگزاری مراسم فارغ التحصیلی طلاب و یا عمامه گذاری آنان باید با هماهنگی این مرکز صورت بگیرد و درغیر اینصورت، فارغ التحصیلی آنان فاقد اعتبار خواهد بود.