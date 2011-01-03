به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به این پرسش که در برخی از رسانه ها اعلام شده حکم نهایی سکینه آشتیانی شامل تخفیف می شود گفت: این متهم دارای دو پرونده مستقل در مورد قصاص و همچنین انجام جرم خلاف عفت عمومی است که در هر دو پرونده حکم صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در پرونده قصاص خانم آشتیانی اولیای دم تاکید دارند که قصاص انجام شود و اینکه گفته شده این حکم شامل تخفیف می شود اشتباه است زیرا این موضوع که حکم بر اساس موازین شرعی صادر شده و قابل اعاده دادرسی هست یا نه در حال بررسی است.

وی در مورد پرونده زمین خواری در سیرجان افزود: متهم این پرونده پرونده اش در دادگاه ویژه روحانیت است و تمام مراحل آن طی شده است.