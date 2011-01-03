تمامی اعضای شورای شهر قم قبر هدیه گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در جریان بازدید تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر قم از آرامستان بهشت معصومه(س) که بعد از ظهر دوشنبه انجام شد، به منظور ترغیب شهروندان قمی به دفن اموات در آرامستانهای بیرون از شهر نظیر آرامستان بهشت معصومه(س) به پیشنهاد اعضای شورای شهر و همچنین با موافقت مدیر عامل و هیئت مدیره سازمان آرامستانهای شهرداری قم، به تمامی اعضای شورای شهر قم، یک قبر در آرامستان بهشت معصومه (س) اهدا شد.
مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری قم در این بازدید با ارائه گزارشی از عملکرد سازمان آرامستانهای قم در سال جاری عنوان کرد: این سازمان به عنوان نهادی رسمی و قانونی از سوی وزارت کشور مجوز خود را در سال ۷۵ دریافت و از آن زمان تا کنون به ارائه خدمات مختلفی در خصوص تدفین اموات پرداخته است.
سید جمالالدین حسینی افزود: در این سازمان جابجایی اموات از سطح شهر و مراکز درمانی توسط ۱۳ دستگاه آمبولانس انجام میشود.
وی با بیان اینکه هم اکنون تعداد ۶۲ پرسنل در سازمان آرامستانهای بهشت معصومه(س) در بخشهای اداری و خدماتی فعالیت میکنند افزود: از این تعداد ۳۱ نفر رسمی و ۳۱ نفر نیز به صورت شرکتی مشغول فعالیت هستند.
حسینی عنوان کرد: سازمان آرامستانهای بهشت معصومه(س) با ادارات مختلفی از جمله ثبت احوال، اداره آمار، بانک مرکزی و همچنین پزشکی قانونی ارتباط خوبی دارد و هر یک از این نهادها در آرامستان بهشت معصومه(س) به منظور ارائه خدمات بهتر شعبهای دایر کردهاند.
مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری قم به محدوده آرامستان بهشت معصومه(س) اشاره کرد و اظهار داشت: از یک ماه گذشته تا کنون پیگیریهای مستمری به منظور گسترش محدوده آرامستان بهشت معصومه (س) صورت گرفته است که در نهایت ۱۵۰ هکتار به محدوده آرامستان بهشت معصومه(س) اضافه شده که این امر نیز به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی رسیده است.
آرامستان قم تا 150 سال پاسخگوی نیاز قم است
وی با بیان اینکه در حال حاضر محدوده آرامستان بهشت معصومه(س) ۲۵۰ هکتار میباشد ابراز داشت: اگر کل متوفیان استان به این آرامستان منتقل شوند این آرامستان تا ۱۵۰ سال دیگر ظرفیت دفن متوفی را دارد.
حسینی عنوان کرد: به طور میانگین در هر روز ۱۶ نفر در آرامستانهای استان دفن میشوند که از این تعداد ۴۱ درصد از آنها در آرامستان بهشت معصومه(س) و مابقی در آرامستانهای دیگر در سطح استان به خاک سپرده میشوند.
وی اظهار داشت: ۷۰ درصد از متوفیان استان خدمات اولیه را در آرامستان بهشت معصومه(س) دریافت میکنند و بعد از انجام خدماتی نظیر غسل و کفن و سایر موارد به دیگر نفاط منتقل میشوند.
مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری قم در ادامه با بیان اینکه ۲۰ شهید انقلاب اسلامی، ۵ شهید گمنام و همچنین یکی از سرداران شهید استان مازندران در آرامستان بهشت معصومه(س) مدفوناند افزود: مکاتباتی با بنیاد شهید استان صورت گرفته است تا مقبره این شهدا ساماندهی شود و احداث طرح یادمان شهید حجت الاسلام و المسلمین اوسطی نیز از سال آینده در این مکان اجرایی خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای پروژههای عمرانی در آرامستان بهشت معصومه(س) اشاره کرد و افزود: از سال گذشته ۴۱ پروژه در سازمان آرامستان بهشت معصومه(س) اجرا شده است که امسال نیز ۲۰پروژه مهم در دست اجرا است.
خرید اینترنتی قبر در آرامستانهای قم
حسینی در خصوص ارائه خدمات به صورت اینترنتی و آنلاین نیز عنوان کرد: از آرامستانهای تعدادی از کلان شهرهای کشور از جمله کرج و تهران بازدید به عمل آمد که پس از تحقیق و بررسی قرار شد با شرکتی که نرم افزار بهشت زهرا را طراحی کرده است همکاری شود.
مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری قم اضافه کرد: این شرکت نرم افزاری را برای ارائه خدمات اینترنتی برای بهشت زهرا(س) تهران طراحی کرده است که مبلغ این نرم افزار ۴۰۰ میلیون تومان است که با مذاکرات انجام شده با مسئولین بهشت زهرا (س) قرار شد این نرم افزار به صورت رایگان و با ارائه ۲۰۰ ساعت آموزش به کاربران و همچنین پیشتیبانی از این نرم افزار، آن را در اختیار سازمان آرامستان بهشت معصومه(س) قرار دهند.
حسینی با بیان اینکه در حال حاضر نرم افزار جامع متوفیات استان قم نصب و راه اندازی شده است افزود: این نرم افزار ۲۵ قابلیت ارائه خدمات را دارد که ثبت وآمارگیری دقیق و ایجاد بانک اطلاعات جامع از مهمترین این قابلیتها به شمار میرود.
وی عنوان کرد: در گذشته برخی از خدمات مالی یک ماه به طول میانجامید که با راه اندازی این نرم افزار کلیه خدمات به صورت آن لاین به شهروندان ارائه و طلاعات کامل متوفیان بهشت معصومه (س) قم وارد سیستم شده و با این اقدام دسترسی همگان به اطلاعات مورد نظر میسر میشود.
مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری قم ادامه داد: با تمهیدات اندیشیده شده و با راهاندازی سیستم الکترونیکی در سازمان بهشت معصومه (س) خدمات رزرو و خرید قبر در آینده نزدیک در قم به صورت اینترنتی انجام میشود.
حسینی در بخش دیگری از گزارش خود به برخی از پروژههای عمرانی اشاره کرد و افزود: پروژه ساخت تالار اجتماعات و مراسمات با زیر بنای یکهزار و ۱۱۰ متر و ظرفیت ۱۵۰۰ نفر با اعتبار 266 میلیون و 400 هزار تومان، پروژه اجرای بوستان لالهها شامل فضای سبز، آبنما، پیاده رو سازی، سایت بازی کودکان، سکوی نشیمن و آلاچیق با اعتبار ۲۷۰ میلیون تومان و همچنین پروژه سالن انتظارشامل مبلمان، آبنما، صفحه نمایش LED با اعتبار صد میلیون تومان از جمله این پروژهها میباشد.
وی با بیان اینکه پروژه زیرسازی و آسفالت ۱۵متر مربع از معابر سازمان با اعتبار ۲۸۰ میلیون تومان و نیز پروژه شبکه گاز رسانی، لوله کشی و امتیاز گاز به طول ۲۵۰۰ متر با اعتبار 63 میلیون و 560 هزار تومان و همچنین پروژه پیادهرو سازی در معابر جدید و قطعات به وسعت ۵۰۰۰ متر مربع با اعتبار ۷ میلیون تومان و پروژه ساخت قبور در قطعات جدید سازمان شامل ۲۵۷۳ قبر و یک مقبره در حاشیه اتوبان با اعتبار 107 میلیون و 825 هزار و 500 تومان در سال گذشته به پایان رسیده است افزود: با اجرای پروژه توسعه ساختمان واحد متوفیات با اعتبار ۱۵ میلیون تومان، از ۴۲ مترمربع به ۱۰۰ متر مربع افزایش مییابد.
حسینی افزود: توسعه فضای سبز با خرید و کاشت درخت، گل و گیاه در محدوده سازمان با اعتبار ۵۰ میلیون تومان، پروژه مبلمان شهری با اعتبار ۴۰ میلیون تومان، پروژه ساخت قبور ممتاز در محوطه بهشت معصومه با اعتبار ۵۰ میلیون تومان، پروژه ساخت موتورخانه و سیستم سرمایشی و گرمایشی با اعتبار ۵۳ میلیون تومان، پروژه ساخت آبنما، محوطه سازی، کاشت و موزائیک فرش اطراف سردرب ورودی با اعتبار ۳۰ میلیون تومان را از دیگر پروژههای عمرانی سازمان آرامستان بهشت معصومه (س) عنوان کرد.
مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری قم در ادامه به برخی دیگر از پروژههای عمرانی سازمان اشاره کرد و افزود: پروژه احداث سرویس بهداشتی در حاشیه قطعات جدید با اعتبار ۴۰ میلیون تومان، پروژه احداث سرویس بهداشتی در حاشیه قطعات جدید با اعتبار ۴۰ میلیون تومان، پروژه ساخت قطعات خانوادگی روباز با اعتبار ۸۰ میلیون تومان، گسترش ناوگان حمل و نقل و موتوری سازمان ، ساخت سپتیک در بوستان لالهها، پروژه تعمیرات سالن شهید اوسطی و پروژه طراحی و اجرای فضای سبز و آبیاری بارانی میدان شهید خزئلی را میتوان از دیگر پروژخهای در دست اجرای در آرامستان بهشت معصومه (س) اشاره کرد.
قم - خبرگزاری مهر: جهت تشویق شهروندان قمی برای دفن اموات در آرامستانهای بیرون از شهر، به تمامی از اعضای شورای شهر قم یک قبر در آرامستان بهشت معصومه(س) قم اهدا شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در جریان بازدید تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر قم از آرامستان بهشت معصومه(س) که بعد از ظهر دوشنبه انجام شد، به منظور ترغیب شهروندان قمی به دفن اموات در آرامستانهای بیرون از شهر نظیر آرامستان بهشت معصومه(س) به پیشنهاد اعضای شورای شهر و همچنین با موافقت مدیر عامل و هیئت مدیره سازمان آرامستانهای شهرداری قم، به تمامی اعضای شورای شهر قم، یک قبر در آرامستان بهشت معصومه (س) اهدا شد.
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