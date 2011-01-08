گسترش ناآرامی ها در الجزایر / 2 کشته و 400 زخمی در درگیری پلیس و معترضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، منابع خبری اعلام کردند که شمار قربانیان ناآرامی های الجزایر که از هفته گذشته شروع شده، در حال افزایش است.

به گزارش منابع خبری در درگیری میان معترضان به افزایش تورم در الجزایر و نیروهای امنیتی این کشور دو نفر کشته و 400 نفر از جمله 300 نیروی پلیس زخمی شدند.

تشکیل جلسه فوق العاده کابینه الجزایر

"مصطفی بن باده "وزیر بازرگانی الجزایر گفت : نشست کابینه به ریاست "احمد اویحیی" برای بررسی کنترل تورم بی سابقه اقلام غذایی به زودی برگزار خواهد شد. این نشست به منظور بررسی راههای مهار گرانی برخی کالاهای مصرفی تشکیل می شود.

وی افزود: گرانی اخیر الجزایر ناشی از تورم جهانی است.

ادامه درگیری ها

بالا رفتن ناگهانی قیمت مواد غذایی از ابتدای ژانویه جاری منجر به درگیری های شدیدی از چهارشنبه گذشته میان نیروهای امنیتی و معترضان در برخی از استانهای الجزایر شده است به طوری که قیمت اقلام اساسی همانند شکر، روغن، آرد و حبوبات 20 تا 30 درصد افزایش یافته است.

در درگیری های دیروز در استان "المسیله" در شرق الجزایر یک جوان کشته شد. وی در جریان حمله معترضان به مرکز پلیس "عین الحجل" از ناحیه سر زخمی شد که قبل از انتقال به بیمارستان فوت کرد.

در"بجایه" در شرق پایتخت الجزایر معترضان به یک مرکز فرهنگی حمله کردند مشابه این واقعه در دیگر شهرهای این کشور نیز ادامه دارد که در شهرهای شرقی این کشور پلیس با گاز اشک آور به مردم حمله کرده است.

در الجزیره نیروهای امنیتی مساجد را پس از انتشار اخباری مبنی بر خروج افراد نمازگزار برای برپایی تظاهرات به محاصره در آوردند.

شبکه الجزیره نیز از کشته شدن یک نفر در درگیریهای امروز و زخمی شماری زیادی از تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی خبر داد.

درخواست برکناری بوتفلیقه

از سوی دیگر "عبدالعزیز بلخادم" وزیر مشاور دولت در نشست با اعضای حزب اکثریت پارلمانی شعار تظاهرکنندگان را برکناری "عبدالعزیز بوتفلیقه" رئیس جمهور این کشور دانست.



بر اساس گزارش الجزیره، موج گرانی علاوه بر الجزایر، چند کشور عربی ادیگر ز جمله اردن، مصر و تونس را فرا گرفته است و در برخی از این کشورها معترضان با نیروهای پلیس درگیر شده اند.