جدول نرخهای جدید انواع نان صنعتی/ کاهش 12 تا 20 درصدی

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از تصمیم دولت مبنی بر تعیین قیمت ملی برای گندم به نرخ 250 تومان و آرد 280 تا 300 تومان بسته به نوع سبوس آن، اگرچه قیمت انواع نان سنتی در بخش نانوایی های دولتی افزایش یافت، امان قیمت نان صنعتی که امروزه توانسته نظر بسیاری از شهروندان را به خود جلب کند، رو به کاهش است.
بر اساس تفاهمهای انجام شده از سوی وزارت بازرگانی با انجمن نانهای صنعتی و ماشینی کشور و نیز انجمن نانهای صنعتی استان تهران، قیمت انواع نان صنعتی تولیدشده تحت عنوان نان سفید، حداقل 12 و حداکثر 20 درصد کاهش را نشان می دهد.
|ردیف
|
نوع محصول
|قیمت قبل(ریال)
|قیمت جدید(ریال)
|1
|باگت فرانسوی ساده
|4000
|3500
|2
|ساندویچی فرانسوی کوچک
|2000
|1750
|3
|ساندویچی فرانسوی بزرگ
|2500
|2000
|4
|نان هات داگ
|3000
|2500
|5
|باگت معمولی
|3000
|2500
|6
|بربری فانتزی
|5000
|4000
|7
|نان همبرگری
|2000
|1750
با افزایش قیمت نانهای سنتی، هم اکنون رقابت میان نانهای سنتی و صنعتی برای جلب نظر بیشتر مشتریان شکل گرفته است که در نهایت، حمایت از مصرف کنندگان و منفعت آنها را رقم می زند،
در همین حال، هم اکنون راه برای تولیدات کیفی و افزایش رقابت در میان تولیدکنندگان انواع نان نیز باز شده و امید است که در آینده ای نزدیک بتوان با یارانه غیرهدفمند 4 هزار میلیارد تومانی نان در کشور خداحافظی کرد.
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