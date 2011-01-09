جدول نرخهای جدید انواع نان صنعتی/ کاهش 12 تا 20 درصدی

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از تصمیم دولت مبنی بر تعیین قیمت ملی برای گندم به نرخ 250 تومان و آرد 280 تا 300 تومان بسته به نوع سبوس آن، اگرچه قیمت انواع نان سنتی در بخش نانوایی های دولتی افزایش یافت، امان قیمت نان صنعتی که امروزه توانسته نظر بسیاری از شهروندان را به خود جلب کند، رو به کاهش است.

بر اساس تفاهم‌های انجام شده از سوی وزارت بازرگانی با انجمن نانهای صنعتی و ماشینی کشور و نیز انجمن نانهای صنعتی استان تهران، قیمت انواع نان صنعتی تولیدشده تحت عنوان نان سفید، حداقل 12 و حداکثر 20 درصد کاهش را نشان می دهد.

جدول قیمت‌های جدید و قدیم انواع نان صنعتی ردیف نوع محصول قیمت قبل(ریال) قیمت جدید(ریال) 1 باگت فرانسوی ساده 4000 3500 2 ساندویچی فرانسوی کوچک 2000 1750 3 ساندویچی فرانسوی بزرگ 2500 2000 4 نان هات داگ 3000 2500 5 باگت معمولی 3000 2500 6 بربری فانتزی 5000 4000 7 نان همبرگری 2000 1750

با افزایش قیمت نانهای سنتی، هم اکنون رقابت میان نانهای سنتی و صنعتی برای جلب نظر بیشتر مشتریان شکل گرفته است که در نهایت، حمایت از مصرف کنندگان و منفعت آنها را رقم می زند،

در همین حال، هم اکنون راه برای تولیدات کیفی و افزایش رقابت در میان تولیدکنندگان انواع نان نیز باز شده و امید است که در آینده ای نزدیک بتوان با یارانه غیرهدفمند 4 هزار میلیارد تومانی نان در کشور خداحافظی کرد.