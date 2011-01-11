هلال احمر اردوی جهادی فجر برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرحناز رافع با تشریح برنامه های این دستگاه در حوزه زنان در دهه فجر افزود: کمک به زنان بی سرپرست و آموزش مهارتهای زندگی به منظور افزایش توان زنان در این دهه انجام می شود.

رافع همچنین از اجرای طرح بهجت در تمامی استانها خبر داد و گفت: در روز 22 بهمن مراکز مشاوره ای هلال احمر راه اندازی می شود.

نماینده امور زنان جمعیت هلال احمر در ادامه گفت: دبیرخانه امدادگران زن شهید و ایثارگر به منظور ثبت و ضبط خاطرات این افراد در دهه فجر راه اندازی می شود.

وی همچنین استقرار چادرهای سلامت و استراحت در مسیر راهپیمایی را از دیگر برنامه های جمعیت هلال احمر دانست و افزود: مانور زلزله زنان و دختران کرمانی در دهه فجر به منظور ارتقا سطح آمادگی زنان برای مقابله با زلزله نیز در دهه فجر برگزار می شود.