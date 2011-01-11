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۲۱ دی ۱۳۸۹، ۲۱:۳۷

با حضور 2300 دختر/

هلال احمر اردوی جهادی فجر برگزار می کند

هلال احمر اردوی جهادی فجر برگزار می کند

نماینده امور زنان جمعیت هلال احمر گفت: اردوی جهادی فجر با حضور دو هزار و 300 دختر جوان از سراسر کشور در دهه فجر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرحناز رافع با تشریح برنامه های این دستگاه در حوزه زنان در دهه فجر افزود: کمک به زنان بی سرپرست و آموزش مهارتهای زندگی به منظور افزایش توان زنان در این دهه انجام می شود.

رافع همچنین از اجرای طرح بهجت در تمامی استانها خبر داد و گفت: در روز 22 بهمن مراکز مشاوره ای هلال احمر راه اندازی می شود.
 
نماینده امور زنان جمعیت هلال احمر در ادامه گفت: دبیرخانه امدادگران زن شهید و ایثارگر به منظور ثبت و ضبط خاطرات این افراد در دهه فجر راه اندازی می شود.
 
وی همچنین استقرار چادرهای سلامت و استراحت در مسیر راهپیمایی را از دیگر برنامه های جمعیت هلال احمر دانست و افزود: مانور زلزله زنان و دختران کرمانی در دهه فجر به منظور ارتقا سطح آمادگی زنان برای مقابله با زلزله نیز در دهه فجر برگزار می شود.
کد مطلب 1230254

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