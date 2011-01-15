به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سالها پیش مردم صدوق برای ارتقای فرهنگی شهرستان خود هشت هزار متر زمین اعطا کردند تا این زمین به همت مسئولان و دولت وقت آن زمان به مجتمعی فرهنگی تبدیل شود اما این پروژه همچنان پس از گذشت سالهای طولانی در انتظار اجراست.

این پروژه در زمان دولت هفتم کلنگ زنی شد اما همچنان در مرحله کلنگ زنی باقی مانده و با وجود بازدید دو وزیر ارشاد از زمین این پروژه، مردم هنوز چشم انتظار اجرای آن هستند.

صدوق در محرومیت فرهنگی به سر می برد

رئیس اداره ارشاد صدوق نیز در حاشیه سفر خبرنگاران یزد به این شهرستان در نشستی به این موضوع اشاره کرد و اظهار داشت: صدوق در مظلومیت فرهنگی به سر می برد.

مسعود حاجی‌ عنوان کرد: مردم خیر صدوق هشت هزار متر زمین برای ایجاد مجتمع فرهنگی به اداره ارشاد اعطا کردند اما این پروژه مهم فرهنگی در این شهرستان جدیدالاسیس هنوز اجرایی نشده است.

وی افزود: کلنگ این پروژه سالها پیش به زمین خورده و دو وزیر ارشاد نیز از محل احداث این پروژه بازدید کردند اما پس از گذشت سالها هنوز هیچ اقدامی برای ساخت آن صورت نگرفته است.

حاجی یادآور شد: البته این پروژه عظیم برای اجرا نیازمند تصویب توسط هیئت دولت است که امیدواریم در سفر سوم هیئت دولت به استان یزد بتوانیم اعتبارات خوبی برای اجرای این مصوبه بگیریم.

وی ادامه داد: هم اکنون باغ وزیر حجت آباد با همکاری اداره میراث فرهنگی در اختیار اداره ارشاد قرار گرفته و مردم از این مکان به عنوان مجتمع فرهنگی استفاده می کنند.

اما محرومیت و مظلومیت شهرستان صدوق به همین جا ختم نمی شود زیرا اعتبار اختصاص یافته به اداره ارشاد صدوق به عنوان متولی امر فرهنگ در این شهرستان تا سال گذشته، قابل تامل است.

شهرستانی که اکنون 30 هزار نفر جمعیت دارد تا پارسال رقمی بین سه تا پنج میلیون تومان اعتبار در اداره ارشاد داشته است که سرانه هر نفر از مردم صدوق به ازای این اعتبار اداره ارشاد در طول یک سال به طور میانگین 130 تومان بوده است.

گرچه کار فرهنگی به جز بودجه نیازمند اقدامات و تدبیرهای بسیار دیگری است اما با این ارقام بعید به نظر می رسد که بتوان اقدام شایسته ای در زمینه فرهنگ آن هم در شهرستانی که از بافت جمعیتی نسبتا جوانی برخوردار است، انجام داد.



رئیس اداره ارشاد صدوق دراین زمینه اظهار داشت: اعتبارات اداره ارشاد در این شهرستان تا پارسال سه تا پنج میلیون تومان بود که امسال خوشبختانه این رقم به 35 میلیون تومان رسیده است.

حاجی‌ خاطرنشان کرد: این رقم نیز با پیگیریهای فرماندار این شهرستان مصوب شده است.

وی همچنین با اشاره به اقدام شایسته روابط عمومی استانداری یزد برای راه‌ اندازی سفرهای شهرستانی خبرنگاران مرکز استان اظهار داشت: نظام توزیع سیستم خبری در استان یزد چندان عادلانه نیست.

حاجی خاطرنشان کرد: برخی شهرستانهای استان به ‌رغم برخورداری ازچند رسانه محلی و نمایندگی خبرگزاری‌ ها و روزنامه‌ های سراسری در زمینه اطلاع‌ رسانی و انتشار اخبار مظلوم واقع شده‌ اند.

وی اظهار امیدواری کرد: سفرهای شهرستانی خبرنگاران استان یزد بتواند نظام توزیع خبر در شهرستانهای مختلف به ویژه صدوق را عادلانه‌ تر کند.

بودجه فرهنگی امسال استان یزد 17 میلیارد تومان اعلام شده است و به نظر می رسد گرچه صدوق از شهرستانهای کوچک این استان به شمار می رود، اما بودجه های فرهنگی باید قدری عادلانه تر در شهرستانها توزیع شود.

منطقه ای نظیر صدوق که شرایط ویژه ای نظیر برخورداری از دو دانشگاه با جمعیت دانشجویی بالا، حضور اتباع بیگانه و ... دارد، همواره نیازمند بودجه های خاص فرهنگی است که امید می رود مسئولان توجه ویژه ای به آن داشته باشند.

البته سفر سوم هیئت دولت به استان یزد که احتمال می رود ظرف چند هفته آینده انجام شود نیز بارقه هایی از امید برای مردم شهرستانهایی نظیر صدوق است زیرا این سفر رویکردی فرهنگی دارد و مناطق محرومی نظیر صدوق به طور قطع در این زمینه مورد توجه جدی قرار خواهند گرفت.