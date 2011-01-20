کشف 12 هزار قطعه سفال و سکه در تپه اشرف

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا جعفریزند ظهر پنج شنبه در همایش یک روزه دستاوردهای کاوش باستانشناسی تپه اشرف اصفهان با بیان اینکه تپه اشرف، یگانه تپه تاریخی این شهر کهن به شمار میرود که در سالهای گذشته کمتر به این اثر تاریخی فاخر توجه شده است، اظهار داشت: تا یک سال گذشته هیچگاه کاوش علمی روی این اثر تاریخی صورت نگرفته بود و فقط در سال 1366 و سال 1381 صحبتهای کمی در خصوص تپه اشرف به میان آمد که در چند کتاب یا نشریه به چاپ رسیده بود.
وی با اشاره به اینکه برخی معتقدند که کهندژ سارویه همان تپه اشرف است، افزود: در تصاویری که در سال 1851 میلادی در زمان قاجار از این مکان گرفته شده تپه اشرف و تپه جی به یکدیگر متصل شدهاند که امروز بخش وسیعی از تپه جی از میان رفته است.
سرپرست هیئت حفاری تپه اشرف خاطر نشان کرد: فصل اول کاوش در تپه اشرف از 28 تیرماه سال جاری آغاز شد و 17 باستانشناس عملیات پاکسازی و نقشهبرداری از این تپه را آغاز کردند.
وی گفت: جای پاشنه کفشهای ساغری به جا مانده و اثر پایی که در کاوشها به دست آمد حاکی از این بود که این تپه متعلق به قرن 4 یا 5 هجری بوده است.
جعفریزند افزود: در فصل نخست کاوش در تپه اشرف در عمق 270 سانتیمتری سکههای مربوط به دوره ساسانی شناسایی شد.
وی خاطرنشان کرد: سکه دوره اول و دوم پادشاهی قباد، سفال اشکانی و سفالهای کاخ اشرف افغان، سکه آبی و سفید صفوی از نمونه اشیای بینظیری به شمار میرود که تاکنون از این تپه به دست آمده است.
سرپرست هیئت حفاری تپه اشرف تصریح کرد: در فصل نخست و دوم کاوشها در تپه اشرف مجموعا 12 هزار قطعه سفال و سکه به دست آمده است.
وی افزود: تاکنون 800 متر مکعب از خاک انباشته شده روی تپه اشرف برداشته شده است تا کاوشها به راحتی بیشتری انجام شود.
جعفریزند در ادامه با بیان اینکه تعریض خیابان مشتاق بخش اعظمی از تپه اشرف را نابود کرده است، تصریح کرد: ضلع جنوبی این تپه نیز توسط فضای سبز و پارک از بین رفته است.
وی با نشان دادن نمایی از تپه اشرف و زبالههایی که تا عمق دو متری روی این تپه دفن شده بود، گفت: در کاوشهایی که صورت گرفت، زبالههای بیمارستانی دفن شده توسط ماموران شهرداری را تا عمق 2 متری میتوان به خوبی مشاهده کرد.
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