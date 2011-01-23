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۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۵۲

بیست و نهمین دوره/

سعید انصاری موسیقی "33 روز" را می‌سازد

سعید انصاری موسیقی "33 روز" را می‌سازد

سعید انصاری برای فیلم سینمایی "33 روز" به کارگردانی جمال شورجه موسیقی می‌سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال شورجه گفت: اتودهایی توسط طاهر ماملی آهنگساز سوری آماده و برای ما ارسال شد که متاسفانه تطابقی با فیلم نداشت و برای فضا و حال و هوای فیلم مناسب نبود. از مهدی همایونفر تهیه‌کننده فیلم خواستم تا از یک آهنگساز ایرانی برای ساخت موسیقی استفاده کنیم تا با مشاوره و گفتگو بتوانیم به تعامل خوبی برسیم که با موافقت تهیه‌کننده با سعید انصاری وارد مذاکره شدیم.

وی ادامه داد: امیدواریم ظرف ده روز آینده موسیقی فیلم آماده و میکس نهایی آن انجام شود. تدوین فیلم توسط حسن ایوبی انجام شد و صداگذاری فیلم توسط حسین مهدوی در استودیو مون انجام می‌شود. فیلم "33 روز" براساس حوادث مستند و واقعی جنگ 33 روزه رژیم ‌صهیونیستی علیه لبنان ساخته می‌شود.

"33 روز" با همکاری مشترک بنیاد سینمایی فارابی، حزب الله و دولت لبنان تهیه شده و در جشنواره بیست و نهم فیلم فجر به نمایش درخواهد آمد. بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 16 تا 26 بهمن‌ماه به دبیری مهدی مسعودشاهی در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1238273

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