به گزارش خبرگزاری مهر، جمال شورجه گفت: اتودهایی توسط طاهر ماملی آهنگساز سوری آماده و برای ما ارسال شد که متاسفانه تطابقی با فیلم نداشت و برای فضا و حال و هوای فیلم مناسب نبود. از مهدی همایونفر تهیه‌کننده فیلم خواستم تا از یک آهنگساز ایرانی برای ساخت موسیقی استفاده کنیم تا با مشاوره و گفتگو بتوانیم به تعامل خوبی برسیم که با موافقت تهیه‌کننده با سعید انصاری وارد مذاکره شدیم.

وی ادامه داد: امیدواریم ظرف ده روز آینده موسیقی فیلم آماده و میکس نهایی آن انجام شود. تدوین فیلم توسط حسن ایوبی انجام شد و صداگذاری فیلم توسط حسین مهدوی در استودیو مون انجام می‌شود. فیلم "33 روز" براساس حوادث مستند و واقعی جنگ 33 روزه رژیم ‌صهیونیستی علیه لبنان ساخته می‌شود.

"33 روز" با همکاری مشترک بنیاد سینمایی فارابی، حزب الله و دولت لبنان تهیه شده و در جشنواره بیست و نهم فیلم فجر به نمایش درخواهد آمد. بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 16 تا 26 بهمن‌ماه به دبیری مهدی مسعودشاهی در تهران برگزار می‌شود.