احمد تویسرکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد انتشار قولنامه های چاپی و انعقاد قرارداد اجاره و فروش و رهن مسکن در بنگاههای معاملات املاک کشور گفت: اشتباه قانونی که در گذشته شکل گرفته نظارت وزارت بازرگانی بر بنگاههای معاملات املاک است زیرا بخشی از وظایف این بنگاهها جنبه حقوقی دارد در حالی که وزارت بازرگانی نگاهی تجاری و صنفی به بنگاهها دارد.

تویسرکانی اظهار داشت: باید بنگاههای معاملات املاک زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرند زیرا این سازمان مسئول تثبیت و مشروعیت مالکیت املاک به افراد حقیقی و حقوقی است هر چند مذاکراتی هم داشته ایم ولی هم اکنون هیچگونه نظارتی بر مشاوران املاک نداریم و فرمهای مشاوران املاک مورد تائید قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد نیست.

وی افزود: کشور و شهروندان سالیانه هزینه هنگفتی را بابت بی نظمی در معاملات پرداخت می کنند که دلیل آن بی اطلاعی از قوانین است و من پیشنهاد می کنم در کتب مدارس و دانشگاهها ثبت معاملات و قوانین حقوقی در معاملات آموزش داده شود. بلند ترین آیه قرآن نیز بر ثبت و نگارش و شاهد گرفتن بر معاملات تاکید کرده و یکی از معجزات قرآن است.

تویسرکانی در پاسخ به این پرسش که چرا موسسات خیریه که درآمد خود را صرف امور خیریه و عام المنفعه می کنند باید ثبت شرکت کنند و به واسطه آن مالیات بپردازند گفت: ثبت هرگونه موسسه و شرکت تجاری و غیرتجاری در هر قالبی قانونی است و باید ثبت شود حال اگر این خیریه ها به واسطه ثبت، مالیات پرداخت می کنند بر عهده دولت است تا آنها را از مالیات معاف کند.



وی افزود: ثبت شرکتهای تجاری و غیر تجاری در جامعه ضروری است و تمام تشکلها باید ثبت شده و دارای شناسنامه باشند و این ضرورت دارد.

صدور سند موقوفات بدون وقفنامه مستلزم رای دادگاه است

رئیس سازمان ثبت اسناد در مورد ثبت موقوفاتی که وقف نامه ندارند گفت: اگر دادگاه رای بر موقوفه بودن ملک یا زمین دهد سازمان ثبت سند موقوفه را صادر می کند.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد آمادگی دارد هر تعداد اسناد و وقفنامه همراه با نقشه کاداستری موقوفات را که از سوی سازمان اوقاف به سازمان ثبت ارائه می شود اسناد آن را صادر کند.