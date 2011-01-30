۱۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۴۸

برای اولین بار در کشور؛

گلستان میزبان جشنواره بین المللی موسیقی فجر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان اعلام کرد: این استان همراه با تهران در سالجاری جشنواره بین المللی موسیقی فجر را میزبانی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این برای نخستین بار است که در کشور میزبانی این جشنواره به استانی غیر از تهران واگذار شد که رخدادی بزرگ برای استان به شمار می آید.

وی زمان این جشنواره را از 27 بهمن تا چهارم اسفند اعلام کرد.
 
مدیرکل فرهنگی و ارشاد اسلامی گلستان بیان داشت: علاوه بر این، جشنواره بین المللی تئاتر و فیلم فجر نیز به ترتیب در 16 تا 20 بهمن و 20 تا 26 بهمن در استان اجرا می شود.
 
منتظری یادآورشد: همچنین با همکاری آموزش و پرورش بزرگترین سرود میدانی با شرکت 1357 دانش آموز در سطح استان اجرا می شود.
 
وی به اعتبارات فرهنگی استان اشاره و اضافه کرد: این اعتبارات در سال جاری نسبت به سالهای قبل رشد چشمگیری داشته است.
 
منتظری با بیان اینکه در دور سوم سفر هیئت دولت به استان، بسته فرهنگی تدوین شد گفت: تمام امید ما به این بسته است که اگر بودجه آن تصویب شود، آینده ای روشن برای بخش فرهنگی استان نوید می دهد.
 
وی خاطرنشان کرد: در این بسته 20 میلیارد ریال اعتبار برای سال آینده در بخش فرهنگی استان در نظنر گرفته شده است.
