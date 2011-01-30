قبرس هم کشور فلسطین را به رسمیت شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "دیمتری کریستوفیاس" رئیس جمهور قبرس امروز با ارسال نامه ای به ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 را به رسمیت می شناسد.

در این نامه آمده است : قبرس هرگز تغییرات در مرزهای 1967 از جمله قدس را به رسمیت نخواهد شناخت و توسعه شهرکها در اراضی اشغالی فلسطین را مانعی جدی بر سر راه برقراری صلح پایدار در خاورمیانه می داند.

برزیل نخستین کشور در منطقه آمریکای جنوبی بود که کشور مستقل فلسطین براساس مرزهای پیش از اشغال در سال 1967 را به رسمیت شناخت که پس از این کشور دیگر بازیگران منطقه نیز از آن پیروی کرده و کشورهای شیلی، اروگوئه، اکوادور، بولیوی، گویان، آرژانتین، پرو و پاراگوئه احیای کشور فلسطین در مرزهای 1967 را به رسمیت شناخته ‌‌اند.