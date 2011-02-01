دکتر منوچهر صانعی دره بیدی در مورد کتاب آماده چاپ خود به خبرنگار مهر گفت: کتابی به نام "آذرگان نامه" دارم که چهار پنج سالی روی آن کار کردم و برای چاپ به ناشر سپردم ولی ناشر به من گفت این کتاب اجازه چاپ از وزارت ارشاد نمی‎گیرد و بنابراین اصلاً آنرا به ارشاد برای اخذ مجوز ندادند و بدین ترتیب متوقف ماند. این کتاب درباره فضایل اخلاقی در فرهنگ ایران زمین قبل از حمله اعراب و بعد از آن نوشته شده و کاری تألیفی است و ترجمه نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی از تجدید چاپ کتابهای "فلسفه دکارت" و "فلسفه لایپ نیتز" خبر داد و گفت: کتاب فلسفه دکارت که ترجمه سه رساله دکارت است قبلاً انتشارات الهدی آنرا چاپ کرده بود که یک مقدمه برای آن نوشته بودم و برای تجدید چاپ یک مقدمه جدید بر آن نوشتم که بزودی از سوی همین ناشر تجدید چاپ می‏شود. کتاب فلسفه لایپ نیتزهم برای چاپ دوم آماده انتشار است.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه در مورد کتابهای منتشرشده خود درسالجاری نیز گفت: جلد سوم کتاب "مجموعه آثار برگزیده دیلتای" امسال تقریباً چهارماه پیش از سوی انتشارات ققنوس منتشر شد. جلد دوم این کتاب نایاب است. این کتاب در واقع در مورد ساختار علوم انسانی است و از ارتباط علوم انسانی با تاریخ و پیوند اجزای مختلف علوم انسانی با یکدیگر بحث می‎کند.