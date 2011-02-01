3700 عنوان برنامه ایام دهه فجر در استان زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید سعید حسینی ظهر سه شنبه در حضور مسئولان استانی، فرماندهان واحدهای مقاومت، فرهنگیان، اساتید و دانشجویان در محل دفتر امام جمعه زنجان با اعلام این خبر افزود: روز نخست این ایام نیز با رژه موتور سواران و رانندگان تاکسی و برگزاری ایستگاه های صلواتی در سطح شهر آغاز شده است.

حسینی اظهار داشت: در راستای برگزاری هر چه بهتر جشن انقلاب اسلامی و دهه فجر از 50 روز گذشته جلسات ستادی با حضور استاندار زنجان و معاون سیاسی و امنیتی استانداری تشکیل شده است.

وی ادامه داد: با تشکیل 25 کمیته استانی و 93 کمیته شهرستانی با حداقل 165 جلسه متناوب سه هزار و 700 عنوان برنامه، جهت اجرا در دهه فجر برنامه ریزی شده است.

مسئول ستاد دهه فجر استان زنجان از حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور در تجمع مردم زنجان در راهپیمایی 22 بهمن ماه خبر داد و گفت: آقای میرتاج الدینی روز 22 بهمن در میان خیل عظیم مردم زنجان در محل امامزاده سید ابراهیم(ع) زنجان سخنرانی خواهند داشت.

حسینی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران معادلات سیاسی منطقه را بر هم زد و ادامه سیاست های سلطه طلبانه و امپریالیسم غرب و شرق را به محکمی به چالش کشاند.

وی با اشاره به قیام مردم تونس و مصر و سایر کشورهای اسلامی در مقابله با کشورهای استکباری اظهار داشت: انقلاب اسلامی از مرزهای خاور میانه عبور کرده و به تمامی کشورهای دنیا صادر شده است.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان دشمنی دشمنان را نه به دلیل نقض حقوق بشر بلکه به دلیل ترس از صدور انقلاب به سایر مناطق جهان و سست شدن پایه های استکباری آنان دانست.

حسینی خاطر نشان کرد: امام راحل نیز با پا نهادن به میهن اسلامی ولادت مجدد عملی ولایت در ایران اسلامی را جرقه زدند و این ولایتمداری است که تا کنون اینهمه رشادت ها و ایثارها را آفریده است.