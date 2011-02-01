مهمترین اهداف ایجاد مدارس مروج سلامت تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر گلایل اردلان درباره فواید مدارس مروج سلامت افزود: توانمند سازی دانش آموزان جهت اتخاذ تصمیم گیریهای مهم در سلامت امری ضروری است و تشویق دانش آموزان برای ورود در تصمیم گیریها بسیار مهم بوده به طوری که زمینه یادگیری و تجربه در مدرسه دانش آموزان را برای دستیابی به سلامت کامل ایجاد می کند.

وی با اشاره به اینکه رفتارهای بهداشتی و ارزشهای کسب شده در دوران کودکی و نوجوانی در طول زندگی ادامه پیدا می کند خاطر نشان کرد: هدف کلی ما از ایجاد مدارس مروج سلامت، ترویج واستقرار مفاهیم ارتقای سلامت در بین دانش آموزان از طریق استقرار نظام مدارس مروج سلامت است.

اردلان با بیان اینکه برای دستیابی به مدارس مروج سلامت آگاهی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برای موفقیت در این برنامه ضروری است، ابراز داشت: برگزاری جلسات اطلاع رسانی و معرفی برنامه برای والدین، پخش برنامه ویدئویی مدارس مروج سلامت، تشکیل کمیته والقا روحیه مشارکتی در بین اعضا مدرسه باعث ارتقاء آگاهی افراد جامعه و توسعه طرح مدارس مروج سلامت می شود.

