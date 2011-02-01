به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه‌ تئاتر شهر، تماشاخانه ایرانشهر، تالار هنر، خانه نمایش، تالار محراب و سالن تئاتر مجموعه فرهنگی هنری آزادی به مناسب ایام سوگواری رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) تعطیل هستند و فعالیت خود را از روز یکشنبه 17 بهمن‌ماه از سر می‌گیرند.



البته در این ایام سالن اصلی تالار مولوی با نمایش "پس از واقعه" به کارگردانی حفیظ‌الله رفیعی و تالار وحدت با موسیقی نمایش "سنگ و سبو" به کارگردانی علیرضا محمدی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. نمایش "پس از واقعه" به داستان زندگی هنده همسر یزید و درگیری‌های او با یزید پس از واقعه عاشورا می‌پردازد.



در این نمایش شیوا ابراهیمی، خسرو شهراز، آیدا کیخایی، یعقوب صباحی، آذر سماواتی، مهدی صباغی و گیتی قاسمی به ایفای نقش می‌پردازند. حمیدرضا نعیمی مشاور کارگردان این نمایش است و رضا مهدی‌زاده طراحی صحنه و الهام شعبانی طراحی لباس نمایش "پس از واقعه" را انجام داده‌اند.



نمایش "سنگ و سبو" درباره اتفاقاتی است که در روز عاشورا بر حضرت رقیه (س) می‌گذرد. در این نمایش امیرحسین مدرس، سعید میناروش، الهام پاوه‌نژاد، نیما کرمی، فرزین صابونی و رضا محمدی به ایفای نقش می‌پردازند. از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به سیامک احصایی طراح صحنه، پیمان خازنی آهنگساز، مهدی محمدی تهیه‌کننده، علیرضا اولیایی مدیر تولید و گلناز گلشن طراح لباس اشاره کرد.