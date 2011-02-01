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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۳۳

طاهایی خبر داد:

بهره برداری از 594 پروژه عمرانی و زیربنایی در مازندران

بهره برداری از 594 پروژه عمرانی و زیربنایی در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران گفت: همزمان با سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، 594 پروژه عمرانی و زیربنایی در مازندران افتتاح و بهره برداری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی بعد از ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی و رادیویی تلویزیونی به مناسبت دهه فجر در استانداری افزود: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 348 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

وی خاطر نشان کرد: 547 پروژه از 594 پروژه فوق با اعتباری معادل 291 میلیارد تومان عمرانی است.
 
استاندار مازندران با اشاره به اینکه 47 پروژه تولیدی و صنعتی با اعتباری بالغ بر 57 میلیارد تومان دهه فجر امسال بهره برداری می شود تصریح کرد: هفت پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد تومان نیز در مازندران کلنگ زنی خواهد شد.
 
طاهایی بیان داشت: جهاد کشاورزی مازندران، مخابرات استان و شرکت توزیع نیروی برق مازندران دارای بیشترین پروژه و سازمان حج و زیارت، دانشگاه علوم پزشکی بابل و دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران دارای کمترین پروژه های افتتاحی در دهه فجر امسال هستند.
 
استاندار مازندران در ادامه سخنانش با اشاره به جنبش های اسلامی در کشورهای اسلامی اظهار داشت: طلیعه سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با تقویت بیداری اسلامی در کشورهای جهان نمایان شده است.
 
طاهایی با اشاره به افتتاح سد آیت صالحی مازندرانی در منطقه لفور سوادکوه، شنبه آینده با حضور معاون اول رئیس جمهور گفت: دکتر رحیمی همچنین پل بزرگ ولی عصر مرکز مازندران را افتتاح خواهند کرد.
 
استاندار مازندران با بیان اینکه قالب پروژه های دهه فجر امسال در مازندران، عمرانی و افتتاحی است اظهار داشت: تنها 7 پروژه عمرانی در دهه فجر قابلیت کلنگ زنی دارد.
 
طاهایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ابلاغ مصوبات سفر سوم دولت به استان، از رسانه های مازندران خواست به صورت اصولی و حساب شده و در موعد مقرر نسبت به دریافت مطالبات حقه مردم گام بردارند.
کد مطلب 1244297

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