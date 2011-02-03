11 فیلم جشنواره بین المللی فجر در گلستان اکران می شود

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این جشنواره از 20 تا 26 بهمن ماه همزمان با کشور در استان اجرا می شود.



وی اظهار داشت: همچنین این استان میزبان حشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان فجر آفرین است که از 17 تا 25 بهمن در استان برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: در هفته گذشته نیز این استان میزبان اولین جشنواره هنرهای تجسمی سیمای انسان در قرآن با شرکت هنرمندان چهار کشور از جمله سه کشور خارجی بوده است.



منتظری عنوان کرد: در این جشنواره 150 تصویر از سیمای دوزخیان و بهشتیان در معرض دید عموم قرار گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: این استان در سالجاری از نظر وضعیت برنامه های هنری و فرهنگی در کشور، در 32 سال گذشته بی ظیر بوده است.