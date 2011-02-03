میزان بارش برف در همدان 35 سانتیمتر اعلام شد

نادر پیرتاج در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: بیشترین بارش برف مربوط به تویسرکان با 40 سانتیمتر و کمترین مربوط به ملایر با پنج سانتیمتر است.

کارشناس اداره هواشناسی استان همدان یادآور شد: آسمان استان همدان در 24 ساعت آینده نیمه ابری، گاهی تمام ابری همراه با بارش برف خواهد بود.

وی افزود: با توجه به ورود موج جدید از سامانه بارش زا به استان همدان از بعد از ظهر جمعه، میزان بارش برف در استان برای اولین بار در سال جاری از مرز 40 سانتیمتر گذشت.

پیرتاج اظهار داشت: خوشبختانه در سال جاری چندین سیستم بارش زا وارد استان همدان شده و باعث بارش برف در سراسر استان شده و در نتیجه بر خلاف سال گذشته ما شاهد بارش های پایدارتری در سطح این استان بوده و هستیم.

پیرتاج خاطرنشان کرد: دمای هوای همدان با پایان یافتن بارش برف، چهار تا پنج درجه سردتر می شود.

این برای سومین بار است که در زمستان امسال مردم استان همدان بارش برف در این استان را تجربه می کنند.