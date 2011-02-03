7 طرح عمرانی در قاین به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، فرماندار شهرستان قاین صبح پنج شنبه در مراسم افتتاح پروژه گاز رسانی به کارخانه بزرگ سیمان قاین گفت: در تمام زمینه‌ های فرهنگی، سیاست‌های داخلی و خارجی، آموزشی، مالی و آموزش و پرورش پیشرفت قابل توجهی داشته ‌ایم.

غلامعلی حبیبی ‌منش تصریح کرد: استقلال و آزادی در کشور مهم‌ ترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران است.

وی یادآور شد: خودباوری و خودبیداری از مهم ‌ترین کارهایی بوده که انقلاب اسلامی در سطح جهان ایجاد کرده است.

وی با اشاره به ناسپاسی‌ های برخی از شخصیت‌هایی که به واسطه انقلاب در پست‌های عالی و وزارتی قرار گرفتند، بیان داشت: در حال حاضر این افراد به کشورهای بیگانه گریخته و علیه نظام توطئه می‌ کنند.

فرماندار قاین افزود: همه مردم و مسئولان وظیفه دارند تا شکرگذار این نظام باشند و در همه حال تبعیت از رهبری را مد نظر قرار دهند.

وی در ادامه به فواید گازرسانی و اجرای اصل 44 که مورد تاکید رهبری و رئیس جمهوری است، اشاره کرد و گفت: کارخانه سیمان توانسته است 350 نفر اشتغالزایی مستقیم ایجاد کند و سهم بزرگی را در تولید و بالابردن تراز استان و شهرستان داشته است.

حبیبی منش اظهارداشت: وظیفه خود می دانیم که هر کاری که باعث پیشرفت کارخانه شود انجام دهیم و توقع داریم کیفیت فدای کمیت نشود.

طرحها افتتاح شده در سومین روز از دهه فجر در شهرستان قاین شامل بهره برداری از فاز دو ساختمان شهرداری، گاز رسانی به کارخانه سیمان، ساختمان آزمایشگاه میکروبیولوژِی ، جدول کشی و زیرسازی آسفالت معابر، بوستان کودک، ساختمان سرایداری و انبار آبفای روستایی این شهر بود که برای آنها یک میلیارد و 444 میلیون تومان هزینه شده است.