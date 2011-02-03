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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۵۴

نظارت بر حقوق شهروندی در گلستان ارتقاء می یابد

نظارت بر حقوق شهروندی در گلستان ارتقاء می یابد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری گلستان بر ارتقای کارآیی دستورالعمل نظارت بر حقوق شهروندی در استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد فاضلیان عصر پنجشنبه در جلسه اعضای هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی استان در گرگان افزود: در این طرح بازرسان با بررسی پرونده ها و سرکشی به کلانتری ها، زندان ها، بازداشتگاه،  دادگاه ها و دادسراها بر نحوه رعایت حقوق مردم در این مراکز نظارت می کنند.

وی افزود: با آسیب شناسی مشکلات موجود و ارائه راهکارهایی از سوی کارشناسان امر ، موانع رفع و از ضایع شدن حقوق مردم جلوگیری می شود.

دبیر هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی استان نیز در این نشست گفت: اعضای این هیات به صورت مستمر ماهانه دو بار از حوزه های قضایی بازدید و رعایت حقوق شهروندی در دستگاه قضایی استان را بررسی و به شکایات مردم در این باره رسیدگی می کنند.

فیض محمد خورشیدی از مردم خواست تا هرگونه شکایت خود از نحوه ی برخورد کارکنان ، رسیدگی به پرونده ها و موارد این چنینی را به آدرس این دبیرخانه واقع در گرگان، بلوار کمربندی، خیابان دانشجو، اداره کل دادگستری استان گلستان ، دبیرخانه هیئت نظارت بر حقوق شهروندی ارسال یا با شماره های 3331801 الی 7 داخلی 1127 تماس بگیرند.

کد مطلب 1244881

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