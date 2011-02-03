به گزارش خبرنگار مهر در چناران محمد دهقان عصر چهارشنبه در جمع مردم روستای خان آباد چناران گفت: باتوجه به کمبود آب منطقه باید با توسعه آبیاری قطره‌ای و تحت فشار زمینه رونق بخشیدن به کشاورزی منطقه را فراهم آوریم.

وی ادامه داد: در همین راستا، دولت 2.5 میلیون تومان کمک بلاعوض به ازای هر هکتار جهت توسعه آبیاری تحت فشار، اختصاص داده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص طرح‌های هادی روستایی گفت: در برنامه پنجم توسعه، مجلس تصویب کرده است در تمامی روستاهای بالای 20 خانوار می‌بایست طرح هادی اجرا شود.

در ادامه نماینده چناران به تلاش‌های صورت گرفته درخصوص آسفالت راه این روستا اشاره کرد و افزود : خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده امروز این مهم به ثمر نشسته و مردم این روستا از آن بهره‌مندند.

دهقان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برای اولین بار و در یک کار بی‌سابقه 177 میلیارد تومان اعتبارات فرهنگی به استان خراسان رضوی اختصاص یافته است گفت: دستگاه‌های متولی در جذب این اعتبارات و توجه به روستا تمام توان خود را به کار بندند.