به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی مولایی زمان برگزاری این کنگره را در آینده‌ای نزدیک عنوان کرد و افزود: زمان دقیق برگزاری این کنگره مشخص نیست اما برگزاری آن حتمی است.



وی از انتشار کتاب یادنامه آیت‌الله شرعی به عنوان یکی از فعالیتهایی که همزمان با برگزاری کنگره بزرگداشت ‌آیت‌الله شرعی به انجام خواهد رسید یاد کرد و ادامه داد: با توجه به اسناد محرمانه فراوان به دست آمده از ساواک در ارتباط با آیت‌الله شرعی و فعالیتهایی که ایشان در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم داشته‌اند، این ویژه‌نامه مشتمل بر فصل‌های مختلف زندگی این مبارز انقلابی است.



مدیر ارتباطات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران اضافه کرد: ارائه فیلم مصاحبه با شخصیتهای مختلف سیاسی و به ویژه حوزوی که در عرصه‌های مختلف همراه و هم‌رزم آیت‌الله شرعی بوده‌اند، یکی دیگر از برنامه‌هایی است که همزمان با کنگره بزرگداشت آیت‌الله شرعی به انجام خواهد رسید.



وی با اشاره به خدمات و فعالیت‌های آیت‌الله شرعی در قبال انقلاب اسلامی و اسلام خاطرنشان کرد: این عالم وارسته چه قبل و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت‌های صادقانه‌ای برای پیشبرد اهداف اسلام داشته است و فرزند خود را تقدیم انقلاب کرده است.



وی از راه‌اندازی و توسعه حوزه‌های علمیه خواهران به عنوان یکی از اقدامات ماندگار ‌آیت‌الله شرعی یاد کرد و افزود: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران امروز پس از 15 سال توانسته است مدارس علمیه فراوانی را نقاط مختلف کشور به ویژه در نقاط دوردست با استفاده از توان خیرین تاسیس کند و اکنون با شتابی فراوان به فعالیت می‌پردازد.



حجت‌الاسلام مولایی با اشاره به فعالیت‌های عام‌المنفعه آیت‌الله شرعی خاطرنشان کرد: ایشان تا زمانی که توان دارند در رسیدگی به فقرا کوشیده‌اند.



حضور موثر در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را یکی دیگر از فعالیتهای ‌مدیر پیشین حوزه‌های علمیه خواهران دانست و اظهار داشت: به اذعان بسیاری از بزرگان حوزوی حضور ایشان در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم باعث تحرک و پویایی در تصمیم‌گیری‌های این نهاد حوزوی بوده است.



وی با اشاره به تاکید فراوان صورت گرفته در آموزه‌های اسلامی مبنی بر تکریم بزرگان دینی تصریح کرد: در همین راستا تلاش شده است تا قدمی برای تکریم و ارج نهادن بر تلاش‌های چند دهه گذشته آیت‌الله و خدمت ایشان به حوزه‌های علمیه و انقلاب برداشته شود.